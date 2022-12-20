Илона Маска вызвали "на ковер" в Европарламент, - СМИ

Президент Европарламента Роберта Мецола направила письмо владельцу Twitter миллиардеру Илону Маску с просьбой прибыть в Брюссель для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.

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Об этом сообщает Politico.

"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и обеспечивает возможность гражданского дискурса", - написала Мецола.

Она подчеркнула, что Twitter не должен поневоле стать катализатором языка ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации.

Как пишет издание, в Европе обеспокоены рядом хаотических и противоречивых мер Маска, в том числе массовыми увольнениями, отстранением журналистов и изменением в правилах сети.

Пока неизвестно, примет ли Илон Маск приглашение.

Ранее Еврокомиссия пригрозила Илону Маску запретить Twitter в Европе, если миллиардер не будет соблюдать правила модерации контента и произвольно восстанавливать аккаунты заблокированных пользователей.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" по бренду, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.