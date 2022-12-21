Маск уйдет в отставку с поста гендиректора Twitter, когда найдет преемника

Миллиардер Илон Маск заявил во вторник, что покинет должность исполнительного директора Twitter Inc, когда найдет замену, но все равно будет руководить некоторыми ключевыми подразделениями платформы социальных сетей.

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Об этом пишет Reuters.

"Я уйду в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно дурного, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал Маск в Twitter.

Это первый случай, когда Маск вспомнил об отставке с поста руководителя платформы социальных сетей после того, как пользователи Twitter проголосовали за его отставку в опросе, который миллиардер запустил в воскресенье вечером.

В ходе опроса 57,5% из около 17,5 миллионов человек проголосовали "за". В воскресенье Маск заявил, что согласится с результатами. Он не назвал временные рамки, когда он уйдет в отставку, и не назвал преемника.

Результаты опроса завершили бурную неделю, включавшую изменения в политику конфиденциальности Twitter и приостановку - и восстановление - учетных записей журналистов, что вызвало осуждение со стороны новостных организаций, правозащитных групп и официальных лиц по всей Европе.

Призывы Уолл-стрит к Маске уйти в отставку росли неделями, и недавно даже представители Tesla поставили под сомнение его внимание к платформе социальных сетей и то, как это может отвлечь его от управления производителем электромобилей.

Сам Маск сказал, что у него слишком много на тарелке и что он будет искать генерального директора Twitter. Однако в воскресенье он сказал, что преемника нет и что "никому не нужна работа, которая фактически может поддерживать Twitter".

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" по бренду, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.