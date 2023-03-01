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- IT и Телеком
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В Twitter ужесточили правила насильственных высказываний: что запрещено
В Twitter начали работать дополненные правила по "насильственным высказываниям". Теперь в соцсети запрещено "желать зла".
Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Отметим, это первое ужесточение правил при директорстве Илона Маска.
Пользователям теперь запрещено "желать зла" и выражать подобные чувства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это включает (но не ограничивается этим) пожелание смерти, страдания от болезней, трагических событий или других физически вредных последствий", - говорится в сообщении.
Кроме того, угрожать теперь нельзя гражданским домам и приютам, а также инфраструктуре, которая имеет важное значение для повседневной, общественной или деловой деятельности.
При нарушении новых правил пользователей могут заблокировать или заставить удалить твит.
Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас – менее 2000.
Reuters сообщало, что Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.
Илон Маск заявлял, что покинет должность исполнительного директора Twitter Inc, когда найдет замену, но все равно будет руководить некоторыми ключевыми подразделениями платформы социальных сетей.