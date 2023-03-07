Илон Маск перестал бороться с пропагандой в Twitter, - СМИ

После того, как Twitter возглавил Илон Маск, проплаченная пропаганда распространяется на этой социальной платформе практически без помех.

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Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что основная причина заключается в том, что у Twitter почти не осталось сотрудников, занимающихся модерацией.

Как рассказали десятки бывших сотрудников Twitter, за последние месяцы в соцсети заметно участились случаи агрессивной риторики, разжигания ненависти, а также стало гораздо больше пропаганды и информационных манипуляций от агентов иностранных государств.

Инженер, работавший в Twitter, сказал, что "сейчас никто не занимается" этим видом работы, сравнив платформу со зданием, которое внешне кажется красивым, но внутри "горит".

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы – от России до Китая", – объясняет бывший эксперт Twitter.

Отметим, в Twitter начали работать дополненные правила по "насильственным высказываниям". Теперь в соцсети запрещено "желать зла".

Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.

Кроме того, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить свыше 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать в частности за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.