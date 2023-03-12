Маск не исключает, что может купить обанкротившийся американский банк SVB

Миллиардер Илон Маск заявил, что он готов рассмотреть варианты покупки Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, ведь финучреждение было одним из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенного в Калифорнии.

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Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.

В социальной сети соучредитель и генеральный директор американского глобального производителя игрового оборудования Razer Мин-Лян Тан предложил Маску превратить обанкротившийся банк в цифровой банк.

"Я думаю, что Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком", - написал он в Twitter. На это владелец Twitter Илон Маск ответил: "Я открыт для этой идеи".

Маск, также основателем Tesla Inc. и SpaceX, купил Twitter за $44 млрд, чтобы "обеспечить святость свободы слова". Однако с Маском Twitter перестал бороться с пропагандой. Кроме того, основные рекламодатели Twitter сократили расходы на 42% после прихода Маски.