На фоне краха SVB. Цена нефти Brent впервые с 10 января упала ниже 79 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные биржи ICE.

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Отмечается, что по состоянию на 14:30 по киевскому времени цена майских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 4,59%, до 78,93 долларов за баррель. А нефть марки WTI с поставками в апреле дешевела на 4,97%, торгуясь по 72,87 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, нефть дешевеет на фоне краха американских Silicon Valley Bank и Signature Bank, что стало самым большим потрясением для финансовой системы США со времен финансового кризиса 2008 года.

"Риск рецессии в США вырос на фоне этих событий", - сказал руководитель товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Журналисты добавляют, что в этом году на стоимость нефти повлияли обеспокоенность по поводу усиления монетарной политики США и оптимизм касательно экономического восстановления Китая. В то же время компания Saudi Aramco прогнозирует, что потребление, вероятно, достигнет рекорда в 102 млн баррелей в день до конца 2023 года.

Reuters также отмечает, что цены на нефть падают на фоне краха

SVB и опасений нового финансового кризиса, но поддержку им оказывает возобновление спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений.

"Похоже, что борьба за резкий рост данных о деятельности на Востоке встречается с макроэкономической проблемой на Западе", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, комментируя настроения на рынке нефти.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.