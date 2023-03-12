Индия поддержала "потолок цен" на российскую нефть

Индия не будет нарушать санкции Запада в отношении страны-агрессора РФ, включая ограничение цены в 60 долларов, установленное на закупку российской нефти.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в индийском правительстве.

Отмечается, что индийские чиновники обстоятельно обсуждали вопрос об антироссийских санкциях с западными коллегами из стран "Большой семерки" (G-7).

Правительство попросило банки и трейдеров соблюдать правила и не нарушать санкции.

Как отмечает издание, в последние месяцы зависимая от импорта Индия воспользовалась возможностью покупать нефть со скидкой, что стало ключевым инструментом премьер-министра Нарендры Моди для борьбы с энергетической инфляцией.

Чуть больше года назад Индия почти не покупала российскую нефть; сегодня рынок Южной Азии стал ключевым для Москвы, потерявшей других поставщиков.

Bloomberg подчеркивает, что обязательство Индии придерживаться лимита цен на российскую нефть появилось на фоне опасений, что будущие потоки могут быть временно ограничены после того, как опасающиеся нарушить санкции финансисты требуют больше деталей по закупкам.

Отметим, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и активно закупает энергоресурсы в России, став вместе с Китаем крупнейшими покупателями российской нефти после начала войны в Украине более года назад.

Ранее Bloomberg писал, что Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G7, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую экономику, так и на стабилизацию нефтяных рынков.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.