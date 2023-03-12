Індія підтримала "стелю цін" на російську нафту

Індія не буде порушувати санкції Заходу щодо країни-агресора РФ, включаючи обмеження ціни в 60 доларів, яке встановлене на закупівлі російської нафти.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела в індійському уряді.

Зазначається, що індійські чиновники докладно обговорювали питання про антиросійські санкції із західними колегами з країн "Великої сімки" (G-7).

Уряд попросив банки та трейдерів дотримуватися правил та не порушувати санкцій.

Як зауважує видання, протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю купувати нафту зі знижкою, що стало ключовим інструментом прем’єр-міністра Нарендри Моді для боротьби з енергетичною інфляцією.

Трохи більше року тому Індія майже не купувала російської нафти; сьогодні ринок Південної Азії став ключовим для Москви, яка втратила інших постачальників.

Bloomberg підкреслює, що зобов’язання Індії дотримуватися ліміту цін на російську нафту з’явилося на тлі побоювання, що майбутні потоки можуть бути тимчасово обмежені після того, як фінансисти, які побоюються порушити санкції, вимагають більше деталей щодо закупівель.

Зазначимо, Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі та активно закуповує енергоресурси в Росії, ставши разом з Китаєм найбільшими покупцями російської нафти після початку війни в Україні більше року тому.

Раніше Bloomberg писав, що Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійськуекономіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

У січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.