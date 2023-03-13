На тлі краху SVB. Ціна нафти Brent вперше з 10 січня впала нижче 79 доларів за барель

Ціна нафти марки Brent впала нижче за 79 доларів за барель вперше з 10 січня. Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані біржі ICE.

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Зазначається, що станом на 14:30 за київським часом ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent знижувалася на 4,59%, до 78,93 доларів за барель. А нафта марки WTI з постачанням у квітні дешевшала на 4,97%, торгуючись по 72,87 доларів за барель.

Як пише Bloomberg, нафта дешевшає на тлі краху американських Silicon Valley Bank і Signature Bank, що стало найбільшим потрясінням для фінансової системи США з часів фінансової кризи 2008 року.

"Ризик рецесії в США зріс на фоні цих подій", — сказав керівник товарної стратегії Saxo Bank Оле Гансен.

Журналісти додають, що цього року на вартість нафти вплинули занепокоєння з приводу посилення монетарної політики США та оптимізм щодо економічного відновлення Китаю. Водночас компанія Saudi Aramco прогнозує, що споживання, ймовірно, досягне рекорду в 102 млн барелів на день до кінця 2023 року.

Reuters також зауважує, що ціни на нафту падають на тлі краху SVB та побоювань нової фінансової кризи, але підтримку їм надає відновлення попиту в Китаї після зняття антиковідних обмежень.

"Схоже на те, що боротьба за різке зростання даних про діяльність на Сході зустрічається з макроекономічною проблемою на Заході", — сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес, коментуючи настрої на ринку нафти.

Нагадаємо, що кілька днів тому банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.