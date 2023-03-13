Акції банків США та Європи падають, інвестори готуються до подальших наслідків краху Silicon Valley Bank

Попри те, що Федеральна резервна система та Міністерство фінансів США оголосили про введення надзвичайних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на банківську систему після краху Silicon Valley Bank, акції провідних банків все одно почали падати.

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Як повідомляє Reuters, у понеділок на ринку США акції First Republic Bank впали на 65,1%, незважаючи на новини, про те що він отримав додаткове фінансування, а акції Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp і Charles Schwab впали на 75,9%, 41,0% і 19% відповідно.

Торгівля акціями теж кілька разів припинялася.

Акції інших великих американських банків, включаючи JP Morgan Chase, Morgan Stanley і Bank of America, також впали.

Відчули на собі вплив і великі банки Європи. У STOXX падіння акцій за один день склало більше, ніж за рік, і становить 6,3%. Німецький Commerzbank втратив 12,7%, а Credit Suisse досяг нового рекордно низького рівня після падіння на 15%.

Як зазначають у Мarkets Іnsider, дохідність короткострокових казначейських облігацій США знизилася найбільше за майже 15 років , при цьому прибутковість 2-річних казначейських облігацій впала на 44 базисних пункти.

Що стосується золота і криптовалюти, то вони подорожчали. Золото піднялося в ціні на 2,09%, і становить 1906,20 доларів за унцію. Біткойн подорожчав на 0,36% до 22 411 доларів.

Акціонери готуються заставляти свої цінні папери. Це дозволить банкам "залишатися на плаву", і отримувати номінальну вартість, щоб допомогти збільшити ліквідність, якщо це буденеобхідно.

За словами аналітика Oppenheimer Кріса Котовскі, одним із перших наслідків краху SVB є те, що вкладники почнуть забирати свої депозити з інших банків. Ключовою проблемою був високий відсоток незастрахованих вкладів SVB, оскільки більшість клієнтів банку не мали гарантій повернення своїх грошей.

Водночс індикатор кредитного ризику в банківській системі США, за яким пильно стежать, виріс, як і інші індикатори кредитного ризику в єврозоні. Європейський індекс волатильності підскочив до найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що американці можуть бути спокійні у надійності і безпеці банківської системи, адже адміністрація вжила заходів, щоб зменшити негативний вплив на систему після краху Silicon Valley Bank.

Банкрутство Silicon Valley Bank (SVB) у США може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу.