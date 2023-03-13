Акции банков США и Европы падают, инвесторы готовятся к последствиям краха Silicon Valley Bank

Несмотря на то, что Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о введении чрезвычайных мер, направленных на минимизацию негативного влияния на банковскую систему после крушения Silicon Valley Bank, акции ведущих банков все равно начали падать.

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Ключевой проблемой был высокий процент незастрахованных вкладов SVB, поскольку большинство клиентов банка не имели гарантий возврата своих денег.

Как сообщает Reuters, в понедельник на рынке США акции First Republic Bank упали на 65,1%, несмотря на новости о том, что он получил дополнительное финансирование, а акции Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp и Charles Schwab упали на 75,9%, 41,0% и 19% соответственно.

Торговля акциями тоже несколько раз прекращалась.

Акции других крупных американских банков, включая JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America, также упали.

Почувствовали влияние и крупные банки Европы. У STOXX падение акций за один день составило больше, чем за год, и составляет 6,3%. Немецкий Commerzbank потерял 12,7%, а Credit Suisse достиг нового рекордно низкого уровня после падения на 15%.

Как отмечают в Markets Insider, доходность краткосрочных казначейских облигаций США снизилась более чем за почти 15 лет, при этом доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 44 базисных пункта.

Золото и крипт валюта подорожали. Золото поднялось в цене на 2,09% и составляет 1906,20 долларов за унцию. Биткойн подорожал на 0,36% до 22 411 долларов.

Акционеры готовятся заставлять свои ценные бумаги. Это позволит банкам «оставаться на плаву» и получать номинальную стоимость, чтобы помочь увеличить ликвидность, если это будет необходимо.

По словам аналитика Oppenheimer Криса Котовски, одним из первых последствий краха SVB является то, что вкладчики начнут изымать свои депозиты из других банков. Ключевой проблемой был высокий процент незастрахованных вкладов SVB, поскольку большинство клиентов банка не имели гарантий возврата своих денег.

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что американцы могут быть спокойны в надежности и безопасности банковской системы, ведь администрация приняла меры, чтобы снизить негативное влияние на систему после краха Silicon Valley Bank.

Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США может иметь отрицательные последствия для технологической индустрии по всему миру.