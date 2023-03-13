Банк HSBC приобрел британскую "дочку" закрытого Silicon Valley за 1 фунт

Британский банк HSBC купил местную "дочку" Silicon Valley Bank за символический один фунт, спасши ключевого кредитора технологических стартапов в Великобритании. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что соглашение, согласно которому один из крупнейших банков мира с активами в 2,9 трлн долларов берет "под свое крыло" британское отделение SVB, положило конец переговорам между правительством, регуляторами и потенциальными покупателями.

Эту покупку поприветствовали министры британского правительства, регуляторы и технологические стартапы.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда мы могли бы увидеть некоторые из наших важнейших компаний, наших наиболее стратегических компаний, уничтоженными, и это было бы чрезвычайно опасно", - сказал канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант.

В HSBC отметили, что SVB UK имеет кредиты на сумму около 5,5 млрд фунтов стерлингов и депозиты на около 6,7 млрд фунтов. А Банк Англии заявил, что за общий размер баланса финучреждения составляет около 8,8 млрд фунтов.

Организацию продажи объяснили подкреплением доверия к финансовой системе и минимизацией каких-либо последствий для британских технологических компаний.

SVB UK отделена от американской группы, а в HSBC сообщили, что активы и пассивы материнской компании были исключены из соглашения.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы на около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.