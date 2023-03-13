Банк HSBC придбав британську "дочку" закритого Silicon Valley за 1 фунт

Британський банк HSBC придбав місцеву "дочку" Silicon Valley Bank за символічний один фунт, врятувавши ключового кредитора технологічних стартапів у Великій Британії. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що угода, згідно з якою один із найбільших банків світу з активами в 2,9 трлн доларів бере "під своє крило" британське відділення SVB, поклала кінець переговорам між урядом, регуляторами та потенційними покупцями.

Цю купівалю привітали міністри британського уряду, регулятори та технологічні стартапи.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли ми могли б побачити деякі з наших найважливіших компаній, наших найбільш стратегічних компаній, знищеними, й це було б надзвичайно небезпечно", - сказав канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант.

У HSBC зазначили, що SVB UK має кредити на суму близько 5,5 млрд фунтів стерлінгів і депозити на близько 6,7 млрд фунтів. А Банк Англії заявив, що загальний розмір балансу фінустанови становить близько 8,8 млрд фунтів.

Організацію продажу пояснили підкріпленням довіри до фінансової системи та мінімізацією будь-яких наслідків для британських технологічних компаній.

SVB UK відокремлена від американської групи, а в HSBC повідомили, що активи та пасиви материнської компанії були виключені з угоди.

Нагадаємо, що кілька днів тому банківські регулятори США закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.

Після закриття SVB таке ж рішення прийняли й щодо банку Signature Bank. Він є одним із головних банків криптовалютної індустрії.