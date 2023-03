Из-за краха Silicon Valley Bank мировые финансовые акции потеряли 465 миллиардов долларов

За последние два дня мировой финансовый сектор потерял 465 миллиардов долларов, поскольку инвесторы сократили вложения по всему миру в результате крушения Silicon Valley Bank.

Как сообщает Bloomberg, наиболее ощутимо убытки выросли во вторник, а индекс MSCI Asia Pacific Financials Index упал на 3,1% до самого низкого уровня с 29 ноября. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизился на 8,6% в Японии, в то время как южнокорейская Hana Financial Group Inc. упала на 3,9%, а австралийская ANZ Group Holdings Ltd. потеряла 1,5%.

"Финансовые рынки ходят на яичной скорлупе. Нам действительно нужно точно знать, какое влияние это может оказать на более широкий рынок", – сказал Джон Вудс, главный инвестиционный директор Credit Suisse Group AG.

Общая рыночная стоимость компаний, входящих в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы упала примерно на 465 миллиардов долларов. Одними из наиболее пострадавших являются региональные банки США. Их индекс KBW претерпел самое резкое падение упал с июня 2020 года и составил 7,7%.

В издании ожидают, что Федеральная резервная система США удержит повышение ставок, чтобы нивелировать потрясения в банковской системе.

Несмотря на то, что вчера Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о введении чрезвычайных мер, направленных на минимизацию негативного влияния на банковскую систему после крушения Silicon Valley Bank, акции ведущих банков все равно начали падать.

Президент США Джо Байден заявил, что американцы могут быть спокойны в надежности и безопасности банковской системы, ведь администрация приняла меры, чтобы снизить негативное влияние на систему после краха Silicon Valley Bank.