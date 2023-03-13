Курс биткоина пошел вверх после реакции регуляторов США на крах Silicon Valley Bank

В ночь на 13 марта котировки одной из самых популярных криптовалют - биткоина - резко подскочили с отметок $20 280 до более чем $22 670 в моменте. Издание Reuters объяснило: такой рост произошел после заявлений властей США о планах ограничить последствия краха Silicon Valley Bank.

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По состоянию на 18:46 котировка биткоина достигла $24,131.32, согласно данным сервиса Coinmarketcap.com.

Согласно последнему обновлению на Reuters, в настоящее время основные криптовалюты стабилизировались после того, как власти США объявили о планах ограничить последствия краха Silicon Valley Bank (SVB), а стейблкоин USD Coin заявил, что его по-прежнему можно обменять на доллары.

Ранее издание Bloomberg писало, что банкротство Silicon Valley Bank в США может иметь негативные последствия для технологической индустрии по всему миру.

Несмотря на то, что власти США объявили о введении чрезвычайных мер, направленных на минимизацию негативного влияния на банковскую систему после краха Silicon Valley Bank, акции ведущих банков все равно начали падать.

Упала и цена нефти Brent. Впервые с 10 января она упала до отметки ниже 79 долларов за баррель.