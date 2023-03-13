Курс біткоїну пішов угору після реакції регуляторів США на крах Silicon Valley Bank

У ніч на 13 березня котування однієї з найпопулярніших криптовалют - біткоїну - різко підскочили з позначок $20 280 до понад $22 670 в моменті. Видання Reuters пояснило: таке зростання сталося після заяв влади США про плани обмежити наслідки краху Silicon Valley Bank.

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Станом на 18:46 котування біткоїну досягло $24,131.32, згідно з даними сервісу Coinmarketcap.com.

Згідно з останнім оновленням на Reuters, наразі основні криптовалюти стабілізувалися після того, як влада США оголосила про плани обмежити наслідки краху Silicon Valley Bank (SVB), а стейблкоіну USD Coin заявив, що його як і раніше можна обміняти на долари.

Раніше видання Bloomberg писало, що банкрутство Silicon Valley Bankу США може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу.

Попри те, що влада США оголосила про запровадження надзвичайних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на банківську систему після краху Silicon Valley Bank, акції провідних банків все одно почали падати.

Упала і ціна нафти Brent. Уперше з 10 січня вона впала нижче за 79 доларів за барель.