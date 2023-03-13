Популярність криптовалют у різний період

Зараз про криптовалюти чули навіть у самих віддалених регіонах та країнах, але так було не завжди. Буквально 10-12 років тому існував тільки біткоїн, про який знали лише ті, хто захоплюється комп’ютерною технікою та новими технологіями. Сучасний курс біткоїна перевищує 20 тисяч доларів, тому з’явилося багато охочих мати такі цифрові заощадження.

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Виникнення перших криптовалют

У 2010 році розробники біткоїна вирішили створити ще декілька нових криптовалют. З’явилися нові токени, що використовували блокчейн попередників. Серед найбільш популярних проєктів того часу:

iXCoin;

SolidCoin;

NameCoin та інші.

У цей же рік випущено LiteCoin, що дозволяє проводити транзакції швидше та має більш серйозний захист, ніж біткоїн.

На період 2012-2014 року припали серйозні зміни, що спрямовані на додатковий захист транзакцій. Крім того, з’явилася можливість створювати криптогаманці. Після таких технологічних доробок віртуальні валюти створювалися одна за одною. Серед найбільш популярних токенів:

Monero;

DASH;

Etherium;

Zcash;

IOTA.

Усього за два роки виникає близько тисячі нових варіантів, окрім біткоїна.

Але в період із 2010 по 2015 роки цифрові гроші не користувалися особливою популярністю. По-перше, більшість із них була дуже дешевою та не викликала цікавості у користувачів. По-друге, на бази даних проводилися хакерські атаки, що лишали власників здобутих чи куплених токенів. По-третє, існувала низка конспірологічних теорій. Наприклад, хтось вважав, що біткоїн – звичайна піраміда, що незабаром зруйнується. Чи що цифрові гроші придумано для активного продажу відеокарт (для майнінгу потрібні потужні відеокарти).

Популярність криптовалют сьогодні

Сьогодення доводить, що криптовалюти – нова епоха розвитку економіки. Адже вони дуже надійні, дозволяють купувати товари чи розплачуватися за певні послуги. На цей час є понад 10000 різновидів цифрових грошей. Звісно, більшість із них ще довго не наблизиться до курсу біткоїна, але вже 10-15 видів криптовалют демонструють постійний курс та із задоволенням приймаються до оплати.

Використання біткоїнів – набагато зручніше, ніж переказ за допомогою банків. По-перше, не треба платити комісію банкам, що досить відчутна під час переказу великих сум. По-друге, зберігається конфіденційність сторін. По-третє, міжнародні перекази в криптовалюті коштують так само як і обмін зі своїми сусідами.

Цінність цифрових грошей зрозуміли й інвестори. Не лише окремі користувачі запасаються ними, але і солідні компанії. Навіть керівництва країн задумуються над створенням національних криптовалют. Одна з таких країн – Китай, де вже створено цифровий юань.

Віртуальні кошти дозволяють сьогодні придбати різноманітні товари. Серед них:

харчові продукти;

одяг та взуття;

електроніку;

побутову техніку та інше.

За наявності біткоїнів у криптогаманці можна замовляти товари навіть з українських інтернет-магазинів. Дуже багато онлайн-майданчиків світового рівня допускають такий метод оплати, як один із головних – на рівні зі справжніми грошима.