ЄС хоче вдарити санкціями по прибутковому газовому сектору РФ: що планують

Вперше за понад два роки війни. Європейська комісія готова оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу російського скрапленого газу в портах ЄС. Але фактично санкції зачеплять лише третину доходів РФ у цьому секторі економіки.

Про це пише Politico.

Зазначається, що Єврокомісія планує включити заборону на перевалку російського СПГ у європейських портах до 14-го пакету санкцій.

Досі Єврокомісія чинила опір санкціям щодо російського скрапленого природного газу.

Також розглядають можливість ввести обмеження на три майбутні російські проекти з видобутку скрапленого природного газу.

Як пише видання, без європейських портів як зручних перевалочних пунктів, РФ доведеться використовувати дефіцитні спеціально обладнані криголами, щоб і надалі доставляти свій газ до країн Азії.

Значна частина поставок, насамперед із проєкту Новатека Ямал ЗПГ, проходить через європейські порти, а потім прямує до інших країн. Минулого року, за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), ЄС отримав із Росії 20,2 млрд кубометрів СПГ. З них у портах блоку було перевантажено 6 млрд, з яких 4,4 млрд кубометрів (22%) вирушили до країн поза ЄС, а 1,6 млрд (8%) — до інших країн союзу.

Вартість поставленого в ЄС російського СПГ (у тому числі для перевалки) склала 8,2 млрд. євро, за оцінкою CREA. Таким чином, втрати Росії від заборони використання портів країн ЄС для перевантаження газу в неєвропейські країни становитимуть 1,8 млрд євро, а у всі країни, включаючи держави блоку, — 2,5 млрд євро.

"Це призведе до втрати двох мільярдів євро доходів Росії від СПГ, виходячи з минулорічних показників, що є лише 28% російських прибутків від СПГ і трохи більше п'ятої частини експорту до ЄС минулого року. Це непоганий перший крок але недостатньо, якщо ЄС хоче перекрити грошові потоки Кремля", - зауважує видання.

Потенційні санкції проти російських СПГ-проектів називають "паперовим тигром", оскільки жоден з них наразі не відправляє вантажі до Європи.

Як прогнозує Politico, Брюсселю доведеться докласти значних зусиль, щоб усі 27 країн ЄС підтримали нові санкції щодо СПГ, що є необхідною умовою для ухвалення нового санкційного пакету. Угорщина, наприклад, може накласти вето на це рішення, зважаючи на свій історичний досвід блокування обмежень на російський газ з принципових міркувань.

Франція стала лідером у ЄС в нарощуванні закупівель скрапленого газу в Росії

Франція в першому кварталі наростила постачання російського скрапленого природного газу з Росії найбільше за всі країни Євросоюзу.

Лише з початку 2024 року Франція заплатила РФ за газ понад 600 мільйонів євро.

Париж наполягає, що закупівля газу необхідна, аби забезпечити постачання палива домогосподарствам по всій Європі.

Бездіяльність Франції у питанні закупівель може бути частково пов’язана з опором з боку французького енергетичного гіганта TotalEnergies. Йдеться про довгострокові контракти, підписані TotalEnergies, які змушують її купувати паливо з Росії.

Компанія володіє 20% часткою в проєкті “Ямал СПГ”, що управляє заводом зі скраплення газу на північному заході Сибіру, контрольний пакет акцій якого належить російській приватній енергетичній компанії “Новатек”. За довгостроковим контрактом, французька компанія зобов'язана закуповувати на заводі щонайменше 4 мільйони тонн газу щорічно до 2032 року.

Яка ситуація з газом в ЄС

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.