Швеція пропонує запровадити санкції проти нафтового флоту РФ та скрапленого газу

Наступний пакет санкцій Європейського Союзу повинен включати обмеження проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій, а також заборону скрапленого газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, пише Reuters.

За його словами, 14-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора РФ має має бути націлений на протидію російському тіньовому нафтовому флоту.

"Ми подбаємо про те, щоб в пакет санкцій включили заборону на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи щодо стримування російського тіньового флоту", - підкреслив Більстром.

Як зауважує видання, обговорення пакету санкцій перебуває на ранній стадії, і його не планується ухвалити на зустрічі в Люксембурзі.

Наразі триває робота над 14-м пакетом антиросійських санкцій. Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, нові обмеження мають ухвалити вже навесні. Він також наголосив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи.

Також 12 квітня Рада Європейського союзу остаточно ухвалила закон, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Російська нафта нарешті відчуває тиск санкцій

Російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну Кремля в Україні, нарешті відчуває на собі силу санкцій, повідомляє агенція Bloomberg.

Як зазначається, десятки російських танкерів простоюють з жовтня 2023 року, коли США посилили санкції проти "тіньового флоту", що його РФ використовує для перевезення нафти. Також танкери державного російського "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

Хоча на цьому етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає у тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок.

"Ми точно спостерігаємо посилення санкційного тиску США як на російську сиру нафту, так і на експорт", — сказав Грег Брю, аналітик Eurasia Group у Нью-Йорку.