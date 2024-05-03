У МОЗ повідомили про готовність усіх нормативних актів для запуску закону про медканабіс

Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкти всіх нормативних актів, які необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко зазначила, що вже підготовлено 14 нормативних актів - наразі вони перебувають на громадському обговоренні.

Окрім цього, для реалізації закону необхідно запустити два електронні інструменти – е-рецепт і реєстр суб'єктів господарювання.

Так, згідно з повідомленням, відповідний функціонал е-рецепта в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) буде запущено орієнтовно 10 серпня, а реєстр суб'єктів господарювання буде запущено на початку осені.

Водночас член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Ольга Стефанишина зазначила, що нормативна база має врегулювати питання, пов'язані з керуванням автомобілями громадянами, які вживають лікарські засоби на основі медканабісу, щоб попередити безпідставне притягнення їх до відповідальності.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності. Закон вступить в силу 16 серпня.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Додамо, що у Німеччині схвалили закон щодо часткової легалізації канабісу. З 1 квітня повнолітнім особам дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу вдома, а також зберігати до 50 грамів речовини для особистого вживання. У громадських місцях дорослим буде дозволено мати при собі до 25 г канабісу.

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