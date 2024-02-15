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Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Зеленський підписав закон про медичний канабіс
Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

 Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, закон було підписано 13 лютого, а повідомлення про це з'явилося 15 лютого в офіційному виданні парламенту "Голос України".

Закон вступить в силу через шість місяців після його публікації.

Народний депутат Дмитро Гурін пояснив, що основною лікарською формою медичного канабісу будуть шишки, а для пришвидшення поступлення канабісу до аптек в законі він іменується "активним фармацевтичним інгредієнтом", а не ліками.

"Особі, що потребує медичний канабіс, просто потрібно звернутися до лікаря, який й випише рецепт. Після цього пацієнт йде в аптеку, яка має ліцензію на наркотичні речовини, і купує канабіс. Лікар виписуватиме пацієнту канабіс із певним відсотком ТГК, тому аптеки "фасуватимуть шишки" під кожну окрему людину", - написав він.

Шлях до легалізації канабісу

В Україні вже не вперше намагаються легалізувати медичний канабіс. У квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт канабісу).

28 червня виступаючи президент Володимир Зеленський виступаючи перед парламентом в черговий раз підняв питання легалізації медичного канабісу, закликавши депутатів проголосувати за урядовий законопроект №7457, котрий був схвалений Кабінетом міністрів та зареєстрований в парламенті ще в червні 2022 року.

Доволі сильним лоббі заборони медичного канабісу в Україні була МВС. Що ж до медиків то думки розходяться. З одного боку головним ініціатором закону про легалізацію медичного канабісу є міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Попри те, що МОЗ наголошує на тому, що медичний канабіс не матиме психоактивної дії, закон передбачає жорсткий контроль над вирощуванням коноплі, а також виробництвом ліків та їх реалізацією. 

З рештою, на засіданні 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №7457. За відповідний проект закону проголосували 268 депутатів.

21 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медичний канабіс. Проте, 22 грудня, Фракція "Батьківщина" Юлії Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту №7457. 

16 січня у Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу, оскільки постанова #7457п, що блокувала підписання документу була провалена.

Медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Що лікує канабіс?

В пояснювальній записці урядового законопроекту прямо сказано про наукову доведеність терапевтичного застосування канабісу для лікування:

  • неврологічних захворювань: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);
  • захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; за попередніми висновками, позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; окрім цього, препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);
  • наркотичної залежністі та проблем психічного характеру (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);
  • хронічного білю невропатичного походження;
  • паліативної допомоги (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).
  • Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

Варто додати і результати досліджень Національного інституту раку США. Зокрема було доведено, що ТГК може руйнували ракові клітини. Також канабіс активно використовується як протирвотний засіб для онкохворих при використанні хіміотерапії. Останнє підтверджують і українські лікарі-онкологи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко