Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс

У Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, постанова #7457п, що блокувала підписання документу – провалена.

Нагадаємо, ця постанова була внесена фракцією "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Вона заблокувала підписання законопроєкту №7457, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 21 грудня. Через це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зміг підписати і направити документ на підписання президенту Володимиру Зеленському.

У пресслужбі політичної сили повідомили, що фракція звертатиметься до Конституційного суду щодо скасування законопроєкту, адже правки депутатів до нього розглядалися у напівпорожній сесійній залі.

Лідерка фракції Юлія Тимошенко зазначила, що використання медичних препаратів на основі канабісу, зокрема онкохворими та пацієнтами з епілепсією, дозволено в Україні вже давно, і для цього не треба ухвалювати ще закон, яким легалізують наркобізнес та наркомафію в країні. Разом з тим, за її словами, в США, на рівні федерального уряду, заборонено використання медпрепаратів на основі канабісу, адже вони можуть бути шкідливими, викликати шизофренію та розлади психіки, а доказів щодо їхньої ефективності в лікуванні ПТСР немає.

Додамо, що у Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

Шлях до легалізації канабісу

В Україні вже не вперше намагаються легалізувати медичний канабіс. У квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт канабісу).

Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ №7457 від уряду було зареєстровано у парламенті.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня 2023 року заявив, що в Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс. Верховна Рада на засіданні 13 липня того ж року підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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