Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе

В Верховной Раде разблокировано подписание законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, постановление #7457п, блокировавшее подписание документа – провалено.

Напомним, это постановление было внесено фракцией "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Оно заблокировало подписание законопроекта №7457, принятого Верховной Радой во втором чтении 21 декабря. Поэтому председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не смог подписать и направить документ на подписание президенту Владимиру Зеленскому.

В пресс-службе политической силы сообщили, что фракция будет обращаться в Конституционный суд по поводу отмены законопроекта, ведь правки депутатов к нему рассматривались в полупустом сессионном зале.

Лидер фракции Юлия Тимошенко отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности онкобольными и пациентами с эпилепсией, разрешено в Украине уже давно, и для этого не нужно принимать еще закон, которым легализуют наркобизнес и наркомафию в стране. Вместе с тем, по ее словам, в США, на уровне федерального правительства, запрещено использование медпрепаратов на основе каннабиса, ведь они могут быть вредными, вызывать шизофрению и расстройства психики, а доказательств их эффективности в лечении ПТСР нет.

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

Путь к легализации каннабиса

В Украине уже не впервые пытаются легализовать медицинский каннабис. В апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ №7457 от правительства был зарегистрирован в парламенте.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2023 года заявил, что в Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис. Верховная Рада на заседании 13 июля того же года поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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