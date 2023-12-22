"Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе и планирует обжаловать его в Конституционном суде

Фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко заблокировала подписание законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса, который Верховная Рада приняла во втором чтении 21 декабря.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Фракция "Батькивщина" (что ожидаемо) заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе", - отметил нардеп.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не сможет подписать и направить документ на подписание президенту Владимиру Зеленскому, пока парламент не рассмотрит соответствующее постановление и проголосует большинством против.

По словам Железняка, разблокировать его подписание сможет парламент только где-то в середине января следующего года.

"А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, то где-то он заработает тогда где-то в июле 2024-го", - прогнозирует нардеп.

"Батькивщина" будет обжаловать в Конституционном суде закон о легализации марихуаны

Фракция "Батькивщина" голосовала против законопроекта №7457 о каннабисе, и будет обращаться в Конституционный суд относительно его отмены, ведь правки депутатов к нему рассматривались в полупустом сессионном зале, сообщает пресс-служба политической силы.

"Я призываю вас не голосовать за этот закон, потому что это большой криминальный пласт проблем, которые будут в Украине. Это большая проблема для детей-подростков и для людей, которые сегодня находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за войны. Этот закон является прямой опасностью", – подчеркнула лидер фракции Юлия Тимошенко во время выступления по поправкам в законопроект.

Она напомнила депутатам, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности онкобольными и пациентами с эпилепсией, разрешено в Украине уже давно, и для этого не нужно принимать еще закон, которым легализуют наркобизнес и наркомафию в стране.

Тимошенко также отметила, что в США, на уровне федерального правительства, запрещено использование медпрепаратов на основе каннабиса, ведь они могут быть вредными, вызвать шизофрению и расстройства психики, а доказательств их эффективности в лечении ПТСР нет.

Она убеждена, что "дело не в лечении, а в том, что за большие, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".

"Наша команда будет обращаться в Конституционный Суд и когда придет нормальный Конституционный Суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", - резюмировала Тимошенко.

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

"Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.

Путь к легализации каннабиса

Власти не впервые пытаются легализовать медицинский каннабис в Украине. Так, в апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

ВР на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, а президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня заявил, что в Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис .

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ №7457 от правительства был зарегистрирован в парламенте.