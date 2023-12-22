"Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс та планує оскаржувати його у Конституційному суді

Фракція "Батьківщина" Юлії Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 21 грудня.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Фракція "Батьківщина" (що очікувано) заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс", - зазначив нардеп.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати і направити документ на підписання президенту Володимиру Зеленському, поки парламент не розгляне відповідну постанову і проголосує більшістю проти.

За словами Железняка, розблокувати його підписання зможе парламент тільки десь в середині січня наступного року.

"А враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то десь запрацює він тоді десь у липні 2024-го", - прогнозує нардеп.

"Батьківщина" оскаржуватиме в Конституційному суді закон про легалізацію марихуани

Фракція «Батьківщина» голосувала проти законопроєкту №7457 про канабіс, та звертатиметься до Конституційного суду щодо його скасування, адже правки депутатів до нього розглядалися у напівпорожній сесійній залі, повідомляє пресслужба політичної сили.

«Я закликаю вас не голосувати за цей закон, тому що це великий кримінальний пласт проблем, які будуть в Україні. Це велика проблема для дітей-підлітків і для людей, які сьогодні перебувають у важкому психологічному стані через війну. Цей закон є прямою небезпекою», – наголосила лідерка фракції Юлія Тимошенко під час виступу по поправкам до законопроєкту.

Вона нагадала депутатам, що використання медичних препаратів на основі канабісу, зокрема онкохворими та пацієнтами з епілепсією, дозволено в Україні вже давно, і для цього не треба ухвалювати ще закон, яким легалізують наркобізнес та наркомафію в країні.

Тимошенко також зазначила, що в США, на рівні федерального уряду, заборонено використання медпрепаратів на основі канабісу, адже вони можуть бути шкідливими, викликати шизофренію та розлади психіки, а доказів щодо їхньої ефективності в лікуванні ПТСР немає.

Вона переконана, що «справа не в лікуванні, а в тому, що за великі, неймовірні хабарі, в країну запускаються трильйонні наркобізнеси з наркомафіями та відкривається потужний наркотрафік через Україну».

«Наша команда буде звертатися до Конституційного Суду і коли прийде нормальний Конституційний Суд і, сподіваюсь, нормальна влада, Україна все це сміття скасує», – резюмувала Тимошенко.

Медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Шлях до легалізації канабісу

Влада не вперше намагається легалізувати медичний канабіс в Україні. Так, у квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

ВР на засіданні 13 липня підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, а президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня заявив, що в Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс.

Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ №7457 від уряду було зареєстровано у парламенті.