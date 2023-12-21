Парламент схвалив законопроєкт про медичний канабіс

21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №7457.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосували 248 депутатів.

"Нулі тільки від "Європейською солідарності" та "Батьківщини". Всі інші дали голоси", - написав він.

Ініціатором законопроекту є МОЗ, котрий хоче впроваджувати в країні протоколи лікування, котрі практикуються в найбільш розвинених західних країнах. МОЗ наголошує на тому, що медичний канабіс не матиме психоактивної дії, закон передбачає жорсткий контроль над вирощуванням коноплі, а також виробництвом ліків та їх реалізацією.

Шлях до легалізації канабісу

Влада не вперше намагається легалізувати медичний канабіс в Україні. Так, у квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу та однакового вмісту тенабіно).

ВР на засіданні 13 липня підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, а президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня заявив, що в Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс.

Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ №7457 від уряду було зареєстровано у парламенті.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів прибрав кілька препаратів на основі канабісу зі списку заборонених для обігу в Україні. Однак, як писало Delo.ua, експерти заявили, що це було лобістське та популістське рішення. Проблема була, зокрема, з тим, що ці запатентовані ліки коштують доволі дорого.

Восени 2021 року після того як з відповідною ініціативою до Президента звернулись 128 пацієнтських організацій Кабмін представив свій перший варіант законопроекту про легалізацію канабісу.

Що можна лікувати канабісом

В пояснювальній записці урядового законопроекту прямо сказано про наукову доведеність терапевтичного застосування канабісу для лікування:

неврологічних захворювань: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; за попередніми висновками, позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; окрім цього, препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотичної залежністі та проблем психічного характеру (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

хронічного білю невропатичного походження;

паліативної допомоги (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.