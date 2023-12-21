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Парламент схвалив законопроєкт про медичний канабіс
21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №7457.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"За" проголосували 248 депутатів.
"Нулі тільки від "Європейською солідарності" та "Батьківщини". Всі інші дали голоси", - написав він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ініціатором законопроекту є МОЗ, котрий хоче впроваджувати в країні протоколи лікування, котрі практикуються в найбільш розвинених західних країнах. МОЗ наголошує на тому, що медичний канабіс не матиме психоактивної дії, закон передбачає жорсткий контроль над вирощуванням коноплі, а також виробництвом ліків та їх реалізацією.
Шлях до легалізації канабісу
Влада не вперше намагається легалізувати медичний канабіс в Україні. Так, у квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу та однакового вмісту тенабіно).
ВР на засіданні 13 липня підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, а президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня заявив, що в Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс.
Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ №7457 від уряду було зареєстровано у парламенті.
У квітні 2021 року Кабінет міністрів прибрав кілька препаратів на основі канабісу зі списку заборонених для обігу в Україні. Однак, як писало Delo.ua, експерти заявили, що це було лобістське та популістське рішення. Проблема була, зокрема, з тим, що ці запатентовані ліки коштують доволі дорого.
Восени 2021 року після того як з відповідною ініціативою до Президента звернулись 128 пацієнтських організацій Кабмін представив свій перший варіант законопроекту про легалізацію канабісу.
Що можна лікувати канабісом
В пояснювальній записці урядового законопроекту прямо сказано про наукову доведеність терапевтичного застосування канабісу для лікування:
- неврологічних захворювань: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);
- захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; за попередніми висновками, позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; окрім цього, препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);
- наркотичної залежністі та проблем психічного характеру (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);
- хронічного білю невропатичного походження;
- паліативної допомоги (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).
Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.