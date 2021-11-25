Кабмин решил легализовать медицинский каннабис еще раз: в аптеках уже говорят о спросе и необходимости контроля

Украинское правительство не верит в эффективность своих решений. Только так можно объяснить появление в Министерстве здравоохранения новой инициативы об использовании каннабиса в медицинских целях. Весной 2021 года Кабмин уже разрешил ограниченный оборот некоторых препаратов на основе каннабиса, представив это как точку в процессе легализации подобных лекарств. Но победа эта не дала никакого практического эффекта, и спустя полгода министр здравоохранения Виктор Ляшко вынужден выносить на обсуждение новый законопроект.

Тем временем представители аптечного бизнеса отмечают, что спрос на медканнабис существует и руководству страны нужно перестать выдумывать велосипед. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает о новом законопроекте и правилах контроля, которые, по мнению экспертов, должны сегодня работать в Украине.

Весной правительство перенесло в список ограниченного оборота наркотических и психотропных веществ два препарата на основе каннабиса ("Набилон" и "Набиксимолс"), якобы упростив к ним доступ. Решение горячо приветствовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркнул — тема закрыта, респект Кабмину. Спустя полгода ни одной заявки на регистрацию этих лекарств в госорганы не поступило, а Верховная Рада в июле успешно провалила призванный исправить ситуацию законопроект.

Однако общественный запрос на медканнабис не исчез — в начале ноября 128 пациентских и общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому вернуть на рассмотрение парламента не поддержанный парламентом документ. Вскоре после этого на сайте Минздрава появилась новая версия инициативы, правки к которой будут принимать до 17 декабря.

Чем отличается проект министерства от того, под которым летом подписалась пятая часть всей Верховной Рады? Определением продуктов из конопли. В документе нардепов говорилось, что лекарственным каннабисом предлагается считать растения с содержанием действующего вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) от 0,2% до 1% в сухой массе. Все, что выше этой отметки, значилось «лекарственным каннабисом с высоким содержанием ТГК», а все, что ниже, совсем не считалось наркотическим или психотропным веществом.

У Минздрава другой подход. Прежде всего чиновники хотят закрепить за понятием каннабис определение «верхушки растений рода конопли (Cannabis) с цветками или плодами, из которых не была изъята смола». Использовать для медицинских, промышленных, научных или научно-технических целей разрешается только те растения, содержание ТГК в которых не превышает 0,2%. Другой формой ужесточения будут квоты на выращивание и культивацию — их для юрлиц установит Кабинет министров.

Контролировать каждую партию и каждую единицу товара будут с помощью специального штрих-кода, который потом занесут в электронный реестр оборота каннабиса. Эту идею предлагали внедрить и парламентарии, но Кабмин хочет отдать ответственность за ведение реестра не новой госструктуре (уполномоченному органу в сфере обращения лекарственной конопли), а Госслужбе Украины по контролю за наркотиками.

Любопытно, что в дальнейшем эта госслужба будет еще и определять процент ТГК в медицинском каннабисе. К выдаче лицензий на выращивание, культивацию и продажу таких продуктов привлекут еще и Национальную полицию — она будет выдавать разрешение на использование объектов и помещений для таких целей. Но бесплатно.

В целом же для получения разрешения на деятельность, связанную с медканнабисом, нужно будет подать список сортов для культивации на производстве; площадь, географические координаты, план-схему помещений и документы, которые подтверждают право собственности или право пользования объектом.

Упомянуть стоит и о двух других формах контроля. Первое — все, кто занимается описанной выше деятельностью, обязаны будут установить охрану мест переработки и хранения растений. Второе — предприятия должны будут заключить договор с испытательной лабораторией (или открыть свою собственную), чтобы контролировать качество продукции и количество содержащегося в ней ТГК. И, конечно же, медицинский каннабис можно будет получить только по утвержденному Минздравом электронному рецепту.

Директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко согласен, что нужен не какой-то количественный учет или чрезвычайно жестокие условия, а простая рецептурная продажа, как это происходит во многих странах мира.

«Если речь идет о пилотном законопроекте, нужно сначала сделать определенное разумное регулирование. Это не должен быть какой-то «розовый бланк» (специальный бланк для рецептов на наркотические вещества. — Delo.ua) или форма рецепта, предусматривающая ответственность. Нужны рецептурные препараты на обычных рецептурных бланках. Так проще будет вести учет, и использование таких лекарств будет удобнее для людей», — говорит он.

Сооснователь сети социальных аптек «Ситимед» Павел Шандра в свою очередь уверен, что на уровне производства надзор должен быть максимально строгим и охватывать все стадии производственных процессов, в том числе и контроль качества. Но он согласен, что это не должно создавать проблемы для пациентов и их родственников. Если же препараты на основе каннабиса в итоговой версии законопроекта будут продаваться по «розовым бланкам», то такой порядок потребует от аптечных сетей получения наркотических лицензий и доступными препараты не будут.

«Препараты должны отпускаться по обычному рецепту. Ко мне часто обращаются с просьбой помочь купить по «розовым» рецептам обезболивающие онкологическим пациентам, которые в них точно нуждаются. Но обычно или семейный врач не может даже с третьего раза выписать грамотно рецепт, поскольку закон говорит о необходимости внести точное действующее вещество в рецепт и для этого врач должен уточнить его наличие в конкретной аптеке. Или отсутствует на месте администрация больницы, у которой хранится печать. В итоге из-за безалаберности чиновников страдает здоровье пациентов», — добавляет Шандра.

Пациентские и общественные организации в своем обращении к Зеленскому отмечают: сегодня десятки тысяч детей с эпилепсией и миллионы пациентов с онкологией, болезнью Паркинсона, псориазом, ПТСР и депрессией, паллиативных больных ждут принятия необходимого документа. В самой пояснительной записке к законопроекту Минздрава отмечается, что использование каннабиноидов помогает при лечении более пятидесяти неврологических состояний.

«Научно доказано, что фитоканнабиноиды осуществляют высокоэффективное антимикробное действие (на стафилококки и стрептококки), а также демонстрируют заметный положительный эффект при лечении посттравматического синдрома, различных заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, герпеса, диабетической нейропатии, анорексии и многих других недугов», — говорится в документе.

Представители аптечной сферы уверяют, что, ко всему прочему, на подобные препараты среди украинцев есть спрос. И чтобы удовлетворить его, люди нарушают закон, покупая нелегально товары за рубежом. Шандра при этом добавляет: в этих случаях они переплачивают в десятки раз, а государство вообще никак не контролирует качество продукции.

«Нашей стране необходимо перестать изобретать велосипед. Цивилизованность страны определяется не только строительством дорог, но и отношением к людям. Почему мы должны вечно быть самыми умными в то время, как ведущие западные страны давно легализовали применение каннабиса в медицинских целях? Украинский рынок медицинских препаратов очень привлекателен для внутренних и внешних инвесторов», — резюмирует он.

Правда, в вопросе оценки размера рынка препаратов на основе медканнабиса Шандра предлагает в первую очередь думать все же о социальной составляющей. Аналогичную позицию занимает и Владимир Руденко. «Не хотелось бы путать вопрос социального значения и бизнеса. В этой ситуации мы говорим о социальной функции этих препаратов, которые снизят болевые синдромы у паллиативных больных, и людях, которым необходима такая помощь», — говорит он.

Опубликованный сегодня на сайте законопроект Министерства здравоохранения пока далек от совершенства. Да и выглядит он жестче, чем тот, который предлагали народные депутаты летом. Однако инициатива еще может измениться к концу общественных слушаний, да и перед голосованием его может поправить профильный комитет ВР. Тем более, что правительственный документ не лишен проблем предыдущей редакции.

Он, например, не предполагает дополнительных бюджетных трат. Хотя в Главном научно-экспертном управлении ВР настаивают: на создание спецреестра нужны средства, а испытательные лаборатории должны подчиняться «соответствующим органам исполнительной власти». В любом случае, принять законопроект в этом году вряд ли удастся — у парламента осталось всего две пленарные недели, на которых нужно рассмотреть госбюджет на 2022 год, ресурсный проект №5600 и еще несколько скандальных норм. Поэтому пока всем нуждающимся придется ограничиться правительственным эрзац-решением, которое позволяет покупать украинским пациентам препарат на основе каннабиса за две тысячи долларов.