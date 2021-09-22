Дискриминация вместо справедливости: три отрасли, которые пострадают от законопроекта 5600

Прошло почти три месяца с тех пор, как 1 июля 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении один из наиболее скандальных законопроектов за всю историю ее нынешней каденции. Речь идет о правительственном проекте закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", он же — законопроект № 5600.

"Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создание прозрачной конкурентной среды, повышение эффективности использования экономических ресурсов страны", — говорилось в сообщении Минфина в презентации законопроекта.

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Кабмин и вовсе заявил, что 5600 направлен на "создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков".

Однако так ли это на самом деле? Delo.ua рассмотрело, как изменятся крупнейшие отрасли украинской экономики в случае принятия этого закона, и пришло к парадоксальному выводу: законопроект 5600, который должен стать антидискриминационным, напротив, порождает дискриминацию в определенных отраслях.

Удар по фермерам

Украинские аграрные ассоциации, входящие во Всеукраинский аграрный форум, выступили против законопроекта единым фронтом и назвали его опасным и дискриминационным по отношению к агропроизводителям.

"Сначала идея законопроекта № 5600 была в том, чтобы выравнять налоговую нагрузку для всех, кто работает как официально, так и неофициально. Однако нынешняя его редакция предполагает не выравнивание налогов для всех, а увеличение в разы налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования, которые работают легально. Также документ содержит нормы, которые расширяют полномочия контролирующих органов и предоставляют им больше инструментов для давления на бизнес", — говорила во время пресс-конференции директор "Всеукраинского аграрного форума" Мария Дидух. Один из таких инструментов — то, что налоговики получили право арестовывать имущество производителя на этапе досудебного расследования. В результате только подозрение в налоговых злоупотреблениях может привести к тому, что сельхозпредприятие может остановиться.

Гендиректор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен рассказал, что при продаже земельных участков НДФЛ (налог на доходы физических лиц) увеличится с 5% до 18%. Это значит, что, продавая землю, люди будут вынуждены отдавать почти пятую часть прибыли государству. Эта норма будет применяться при продаже третьего и больше участка. "Суммарно для налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с поднятием единого налога нанесет ущерб на 15,3 млрд грн ежегодно", — суммировал Сластен.

"Союз птицеводов Украины" отметил, что птицеводов хотят исключить из налогоплательщиков 4 группы. Вместе с тем, по словам председателя совета директоров ассоциации птицеводов Александра Бакуменко, мясное и яичное производство и так несет убытки: производство яиц сократилось на 21% в годовом выражении, производство мяса птицы — на 8%. 20 предприятий закрылись.

Холдинг "МХП" также выступал с заявлением о том, что законопроект № 5600 дискриминирует разные виды сельхоздеятельности, о чем сообщал "Латифундист". "Представляется разное отношение к отдельным видам сельхоздеятельности по сравнению со всей индустрией... Такие положения не обосновываются в пояснительной записке к законопроекту", — сказали в компании, отметив, что закон имеет признаки прямой дискриминации, предусмотренные законом "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

Согласно украинскому законодательству, все сельское хозяйство обобщено в единую сферу, для которой установили специальный налоговый режим. "Учитывая то, что это одна сфера хозяйствования, такие производители находятся в аналогичных или, по крайней мере, в относительно похожих условиях. Поэтому в данном случае проект изменений № 5600 создает разный подход к отдельным лицам в сравнении с лицами, находящимися в похожей ситуации. То есть из индустрии выделяется часть бизнеса, который, по сути, будет облагаться по-другому, чем в целом вся сфера хозяйствования", — подчеркнули в МХП.

По мнению аграриев, исключение птицеводов из 4 группы упрощенной системы налогообложения единого налога — это дискриминация всего птицеводства. Под угрозой оказывается выращивание кур, индеек, уток, гусей, перепелов и страусов, получение яйца птицы и так далее. В компании видят лишь негативные варианты развития событий после принятия законопроекта 5600 в нынешнем виде. Во-первых, из-за отсутствия доходов у птицеводов под угрозой поступления в бюджет от налога на прибыль. Во-вторых, уменьшаются поступления в местные бюджеты громад. В-третьих, цены на продукты питания, которые и так поднялись с начала 2021 года, будут расти и дальше.

Игра не на своем поле

Пока Украина пытается оцифроваться, законопроект 5600 наносит удар и по этим попыткам. Речь идет о рентной плате за использование радиочастотного ресурса, сбор которой предоставляет преференции отдельным рыночным игрокам.

Суть в том, что рента за радиочастоты увеличивается или уменьшается по специальным коэффициентам. Так, если спектр фрагментирован (раздроблен), рента увеличивается на коэффициент 1,2. При превышении определенного объема (концентрация спектра) применяется коэффициент 1,4. А если спектр дефрагментирован (сплошные полосы более 5 мегагерц), рентная плата снижается, умножаясь на 0,75.

В итоге, к примеру, "Киевстар" и "Водафон" платят по повышенным коэффициентам, а для lifecell плата уменьшается.

При этом в законопроект, который декларирует одинаковые правила для всех, отмену коэффициентов вложить и вовсе позабыли. Вместо этого просто хотят повысить рентную плату на 5% для всех. И, по словам депутатки Нины Южаниной, эту норму оставили и после внесения определенных правок в 5600.

При этом попытка была: нардепы от "Слуги народа" подали правки об отмене спектральных коэффициентов, но против этих правок резко выступило Министерство финансов. Некоторые эксперты считают, что таким образом Украина пытается подыграть Турции, которой принадлежит единственный мобильный оператор, пользующийся скидками на рентную плату.

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Инвестиционный крах

Одна из наиболее контраверсийных норм по недвижимости касается увеличения НДФЛ с 5% до 18% на третью и следующие сделки по продаже квартир и нормы об оплате застройщиком НДС в размере 20%.

Как рассказали Delo.ua эксперты рынка недвижимости, первая норма ударит по инвесторам в первичку. По словам Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, сегодня более половины всей первички — это инвестиционные продажи. А 60% от таких инвестпродаж делают рантье, покупающие 5-10 и больше квартир на этапе котлована по выгодным ценам и продающие их на заключительном этапе строительства, перед вводом в эксплуатацию. Таким образом, повышение НДФЛ ударит как раз по этим профессиональным инвесторам, что заставит их либо сократить суммы инвестиций, либо, по мнению руководителя компании Perfomance Management Сергея Сарояна, и вовсе сменить Украину на более привлекательные европейские рынки.

Президент Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе уверен: рынок инвестиций в жилую недвижимость сократится вдвое. А ведь жилое строительство — серьезный мультипликатор для экономики, превращающий каждую вложенную гривню в семь в ВВП.

Также эксперты говорят о росте цен на жилье в целом: по прогнозам Юрия Питы, стоимость "первички" может подняться на 20%, "вторички" — на 10-15%.

Сейчас законопроект 5600 готовится ко второму рассмотрению, которое может состояться уже на этой неделе. Депутаты уже подали тысячи правок, часть из которых, по словам нардепа Ярослава Железняка, учли, однако окончательный вариант документа пока недоступен, поэтому доподлинно никто не знает, как он будет выглядеть.

При этом представленный проект государственного бюджета крайне зависит от законопроекта 5600, к примеру, строительство инфраструктурных объектов (аэропортов) или проведение переписи населения. По мнению замдиректора Центра экономической стратегии Марии Репко, это шантаж чувствительными вопросами. К примеру, под угрозой оказывается реставрация культурных объектов. А использование бюджетного процесса для лоббирования налоговых изменений в ЦЭС считают не лучшей практикой госуправления.