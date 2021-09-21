Законопроект 5600 ударит по строительной сфере и повысит стоимость жилья на 20% — Наталуха

Дмитрий Наталуха, глава комитета Верховной рады по экономической политике заявил, что не будет голосовать за законопроект 5600 в его нынешнем виде, поскольку он наносит серьезный удар по бизнесу и не только.

"К сожалению, можно констатировать, что проблемы будут не только у бизнеса. Например, 5600 подразумевает что в случае продажи более трех квартир в год продавец-физлицо вынужден будет платить 18% НДФЛ. Изначально предполагалось, что со всей суммы продажи. Сейчас стоит норма, что с разницы цены. В любом случае эта норма нацелена на уничтожение посредников на рынке недвижимости.

Я одного не могу понять. Зачем убивать посредников, которые двигают продажи и позволяют зарабатывать всем?

Нам в Минфине говорят: это спекулянты, они дискредитируют рынок. Но, это логика в стиле Советского союза", — уверен глава комитета Верховной рады по экономической политике Дмитрий Наталуха.

Глава комитета по экономической политике прогнозирует что, норма законопроекта 5600 увеличит стоимость квартир минимум на 5%, а максимум на 20%. А также снизит количество мелких инвесторов, нехватку оборотных денег для застройщиков, что в свою очередь приведет к стагнации всей строительной отрасли и производства стройматериалов по цепочке.

"В Китае строительная отрасль занимает треть ВВП. Большинство развитых стран мира, живут за счет капиталовложений в строительство. У нас этот сегмент, который толком еще не успел развиться пытаются подрезать на взлете. Это абсурд, как собственно и все что происходит вокруг 5600", — добавил Дмитрий Наталуха.

Напомним, в июле этого года правительством было инициировано, а Верховной Радой зарегистрирован законопроект 5600.

Проект Закона №5600 предлагает внесение существенных изменений в налоговое законодательство, непосредственно влиять на администрирование налогов, базу налогообложения и порядок исчисления налогов.

Некоторые нормы, например, ограничения в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу до полного погашения налогового долга или обеспечения налоговой залогом доначисленных по результатам налоговых проверок сумм денежных обязательств на время административного или судебного обжалования более чем контраверсионными и вызвали возмущение бизнеса независимо от индустрии.