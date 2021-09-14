Американская торговая палата в Украине не поддерживает налоговый законопроект 5600

Американская торговая палата в Украине не поддерживает принятие предложенных проектом Закона №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" изменений, заявил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на конференции YES (Ялтинская Европейская стратегия. Ежегодная международная конференция украинских и иностранных политиков, предпринимателей).

Изменения, предлагаемые законопроектом 5600, негативно повлияют на бизнес.

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"Эксперты компаний-членов палаты детально проанализировали предлагаемые изменения и считают подавляющую их часть неприемлемыми для бизнес-среды. Бизнес-сообществом был предоставлен ряд комментариев и замечаний относительно положений, которые приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков. К сожалению, пока комментарии и замечания не были учтены", — рассказал глава Американской торговой палаты.

Также принятие законопроекта 5600 снизит и так невысокую инвестиционную привлекательность Украины.

"Мы обеспокоены использованием значительных изменений в налоговое законодательство без введения достаточного переходного периода, поскольку это негативно влияет и на инвестиционную привлекательность Украины, ведь такие изменения вредят долгосрочному бюджетному планированию компаний. С учетом предусмотренных пока сроков вступления в силу отдельных норм, проект Закона №5600 нарушает принцип стабильности налогового законодательства, гарантированный Налоговым кодексом Украины", — считает Гундер.

Среди ключевых замечаний бизнеса: изменения в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесение изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызвать проблемы с возмещением НДС; ухудшение положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования. И, конечно, пересмотр налоговых ставок и увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии, пояснил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер.

Напомним, законопроект №5600 вносит изменения в Налоговый кодекс для "сбалансированности бюджетных поступлений". Представители партии "Слуга народа" хвалят проект и считают, что он устранит пробелы в Налоговом кодексе, который позволял большому бизнесу не платить налоги, и будет приносить бюджету до 50 млрд гривен ежегодно.

Особенно от нового законопроекта пострадают металлурги. Для них повышается ставка акциза на железную руду, повышается ставка экологического налога за выбросы вредных веществ в воду в 8 раз, а также ставка налога за размещение отходов ГОКов повышается с 0,49 гривни до 1,5 гривни за тонну и т.д.