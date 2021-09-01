Десять законопроектов, которые должна принять ВР: каннабис, аудионасилие и ресурсный 5600

Летние каникулы народных депутатов закончатся уже на следующей неделе — во вторник, 7 сентября, стартует шестая сессия Верховной Рады. За ближайшее время парламентариям нужно подчистить оставшиеся в наследство от предыдущего пленарного цикла хвосты, а также разобраться с десятком новых инициатив.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор изучил планы комитетов и выбрал десять ключевых законопроектов осени.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Наиболее скандальным и проблемными документом станет "ресурсный" законопроект №5600, подготовленный Кабинетом министров. Он должен устранить пробелы в Налоговом законодательстве, усилить давление на олигархов и привлекать в госбюджет ежегодно по 50 млрд грн. Однако, по мнению бизнес среды, нормы проекта могут ударить по малому и среднему бизнесу. Европейская бизнес-ассоциация прямо называет его одиозным. Эксперты ЕБА утверждают, что в нынешних условиях он усилит кризисные явления в экономике и уменьшит бюджетные поступления. С их позицией согласна Американская торговая палата — там, прежде всего, опасаются за инвестиционную привлекательность Украины. С критикой выступали также Телекоммуникационная палата Украины и Союз украинских предпринимателей.

Что предлагает законопроект? Среди норм, которые касаются больших промышленных групп, можно выделить повышение ставок акциза на железную руду и ставок экологических налогов (выбросы вредных веществ в воду и выбросы СО2), а также ставок налогов за размещение отходов горно-обогатительных комбинатов.

Говоря о спорных предложениях, можно вспомнить пункт о возможности взимать налоговый долг за счет средств в банке должника без обращения в суд. Штрафы при этом можно будет оспорить только после их оплаты. При продаже за год больше трех объектов недвижимости нужно будет заплатить подоходный налог в размере 18% от стоимости. Сегодня он составляет 5%. Предлагает законопроект отменить и НДС-льготу при продаже недвижимости на вторичном рынке.

В случае принятия №5600 сюрпризы ждут фермеров — льготная площадь, продажа которой не облагается налогом в 18%, будет снижена с 2 до 0,5 гектар. Кроме того, появится понятие "минимального налогового обязательства" — минимальной суммы налога, которую физическое или юридическое лицо, владеющее земельным участком или арендующее его, будет обязано заплатить. Сумма составит меньше 4,5% от оценочной стоимости одного гектара. Подобных изменений в законопроекте достаточно — его сравнительная таблица занимает 122 страницы.

Инициативу в первом чтении приняли еще 1 июля. Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев прогнозирует — уже в сентябре состоится голосование за второе чтение, ведь есть "позиция президента, соответственно, и монобольшинства". Однако к второму чтению подано почти 11 тысяч правок. Учитывая, что в сентябре всего восемь пленарных заседаний, парламентариям нужно будет рассматривать по 1300 штук за подход. Правда Гетманцев надеется, что работать зал будет не над конкретными предложениями, а над отдельными статьями — их в проекте около сотни. Впрочем, даже спикер ВР Дмитрий Разумков планирует настаивать на собственных правках.

Другим громким документом осени может стать законопроект о базе IMEI. Работу над ним возглавляет замглавы комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. По словам нардепа из "Слуги народа", принятие законопроекта позволит привлекать в бюджет дополнительно по 2 млрд грн в год. Но главная цель — бороться с контрафактной продукцией.

Что предлагает законопроект? В законодательстве появится понятие "ограничения доступа конечного оборудования мобильной связи", а также будет создана автоматизированная информационная система учета международных идентификаторов (IMEI) и их реестр. В этой базе данных у идентификаторов будет три возможных статуса: разрешен, временно разрешен, запрещен. Для нормального использования телефона у него должен быть статус "разрешен". В противном случае гаджет попадет в "черный список" и будет заблокирован.

На шестую сессию запланировано рассмотрение и законопроекта №4328 "О токенизированных активах и криптоактивах". Его авторы хотят бороться с финансовыми спекуляциями, связанными с криптовалютой, а также анонимными нерегулируемыми переводами и отмыванием денег. Для этого нужно законодательно закрепить целый ряд понятий.

Что предлагает законопроект? Среди прочего, у слова "криптоактив" появится юридическое определение — это будет вид виртуального актива, существующий исключительно в системе учета цифровых данных в виде записи с идентификатором информации. При этом он будет "производной от первичного актива". Государство получит право ограничивать использование криптоактивов, основываясь на методике риск-ориентированного подхода.

Продолжая тему цифровых технологий, народные депутаты должны будут поработать осенью и над законопроектом №5705, а также его альтернативами — инициативы касаются внедрения электронных билетов в автомобильном и городском электрическом транспорте. Автором ключевого документа выступил Кабинет министров.

Что предлагает законопроект? В Украине закрепят определение электронного билета, его форму и обязательные реквизиты. В частности, е-билет должен содержать всю информацию, которую требует закон "Об электронных документах и электронном документообороте". Например, цифровую подпись. Распространятся действие билета будет и на пассажира, и на его багаж.

Другой нормой, которая призвана регулировать правила работы общественного транспорта, станет законопроект №3006 о запрете акустического насилия. Среди авторов значатся оппозиционные народные депутаты (фракции "ЕС", "Голос") и представители монобольшинства. Парламентарии хотят бороться с распространенной практикой трансляции в салонах общественного транспорта музыки, фильмов и радиопрограмм.

Что предлагает законопроект? Транслировать в салоне транспорта музыку, фильмы или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке можно будет только в случае нерегулярных перевозок по соглашению всех пассажиров. "Протесты против акустического насилия, споры о языке, жанре, содержании аудиовизуального продукта транслируемого в салоне транспортного средства приводят к конфликтам пассажиров с водителями или между собой", — говорится в пояснительной записке.

Остался в наследство от предыдущей сессии народным депутатам и законопроект о легализации медицинского каннабиса. Корреспонденты Delo.ua уже писали о существующей проблеме. В апреле 2021 года правительство и сделало шаг в эту сторону, внеся в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом два препарата. Однако их стоимость составляет десятки тысяч гривен и эксперты раскритиковали решение Кабмина.

Чтобы разобраться с этой ситуацией был подан законопроект, под которым подписался 81 народный депутат. Однако 13 июля в Верховной Раде не набралось достаточного количества голосов и документ отправили авторам на доработку. Конкретные предложения новой инициативы сегодня еще не сформулированы, но глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул — не все понимают важность этого вопроса и осенью документ появится в парламенте, пускай в другом формате.

На осень также запланировано несколько инициатив, которые касаются с борьбой российского влияния в Украине. Одним их ключевых станет законопроект №5144, устанавливающий уголовную ответственность за коллаборационную деятельность. Как отмечается в пояснительной записке, "коллаборационизм подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету". При этом говорится, что "постконфликтное урегулирование невозможно без восстановления справедливости и ограничения прав лиц, причастных к коллаборационизму".

Что предлагает законопроект? Под коллабарационной деятельностью подразумевается публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против страны, поддержка действий государства-агрессора и сотрудничество с ним. Под эту категорию подпадает и непризнание государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Кроме того, коллаборационистами будут считаться те, кто добровольно занял пост в органах власти на временно оккупированных территориях. Подобное будет наказываться запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет. Если же гражданин Украины пропагандирует в учебных заведениях содействие вооруженной агрессии против страны или внедряет образовательные стандарты государства-агрессора, то ему будет грозить до трех лет тюрьмы.

До сих пор одной из ключевых задач для народных депутатов остается законопроект о медиа №2693-д. Его зарегистрировали еще в июле 2020 года и с тех пор он завис на уровне профильного комитета. Однако, по словам главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк, в зал документ может попасть уже в сентябре.

Она отмечает, что сегодня между телевидением, радио и интернет-ресурсами сложились неравные условия — одни регулируются законом, а другие нет. Герасимюк призывает поставить все медиа в равные условия, поскольку после закрытия телеканалов, связанных с политиком Виктором Медведчуком, рупоры пропаганды перешли в интернет. Чтобы избавиться от подобного дисбаланса необходимо усилить позиции регулятора.

Что предлагает законопроект? Законопроект занимает почти двести страниц и вносит правки в ряд кодексов Украины (включая земельный, хозяйственный и административный). Он дает определение аудиовизуальным медиа, электронным коммуникационным сетям, массовой информации и даже медиаграммотности. Одна из статей говорит, что делами в сфере медиа будет заниматься Окружной административный суд Киева. При этом, если существует реальная угроза "интересам национальной безопасности, территориальной целостности... охране здоровья населения", то суд рассмотрит дело в течение двух дней со дня подачи иска.

Отметить стоит и законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", который в первом чтении был принят в феврале 2021 года. По мнению авторов, сегодня в стране отсутствует единая нормативно-определенная система общественного здоровья, способная реагировать на вызовы. Сложившийся порядок они называют "квазисистемой", жалуясь на на несогласованность и дублирование полномочий госорганов. Также проблемой является несоответствие украинских реалий передовым международным практикам и несоответствие нормативно-правового регулирования фактическим общественным потребностям.

Что предлагает законопроект? Например, расширить понятие "эпидемии" — у болезней появятся критерии, которые будет устанавливать Министерство здравоохранения. Оно же будет формулировать правила для определения зон санитарной охраны, ограничения хозяйственной деятельности по санитарным показаниям и даже контролировать детское питание.

За десятую важную инициативу этой осени также будет отвечать Гетманцев — речь о законопроекте №5542-1, который касается обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физлиц. Его народные депутаты за основу приняли в конце предыдущей сессии, отдав 235 голосов.

Что предлагает законопроект? Цель документа — решить проблему реструктуризации долговых обязательств Фонд гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов. Если же говорить конкретно, то Верховная Рада предлагает постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн, а с 2023 года и до 600 тысяч грн.

Наконец, ключевым станет вопрос государственного бюджет. По бюджетному законодательству Кабинет министров обязан подать его первый драфт до 15 сентября. До 20 октября должно состояться первое чтение и дальше у Верховной Рады будет месяц для работы над вторым чтением. И хотя парламентарии еще несколько лет назад отказались от голосований под новогоднюю ночь, практика показывает, что чаще всего госбюджет — декабрьская история.

Илья Требор, специально для Delo.ua