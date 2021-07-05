Виза от полиции и координаты точек продаж: какой видят нардепы легализацию марихуаны

До конца текущей сессии Верховная Рада может сделать шаг к легализации медицинского каннабиса — комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект №5596. Норма закрепит в законодательстве определение лекарственной и промышленной конопли, создаст специальный орган, который будет регулировать оборот медканнабиса и реестр учета таких продуктов.

Корреспондент Delo.ua подробно разобрал, что предполагает документ и выяснил у экспертов, почему так много народных депутатов готовы поддержать эту тему.

В апреле 2021 года в Кабинете министров Украины заявили о легализации медицинского каннабиса. Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев тогда отметил — "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен". Однако многие украинские эксперты, которые занимаются вопросом использованием каннабиса для медицины остались недовольны решением правительства, назвав его эрзац-легализацией.

Проблема заключалась в том, что Кабмин внес в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом всего два препарата — "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола). Цена первого на европейских рынках сегодня составляет больше $2 тысяч долларов (56 тысяч грн), а второго — $640 долларов (17 тысяч грн).

Народные депутаты еще в начале июня решили исправить ситуацию, зарегистрировав законопроект об обороте конопли в медицинских целях, а также научной и научно-технической деятельности. Ключевым автором инициативы выступила нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишина, однако соавторами значится еще 81 народный депутат или почти 20% от всего состава Верховной Рады. Примечательно, что среди них есть и лидеры оппозиции (сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, председатель "Голоса" Ярослав Железняк), и лидеры монобольшинства (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также целый ряд его заместителей).

В первую очередь документ дает определение продуктов из конопли. Лекарственным каннабисом предлагается считать растения, в которых содержание действующего вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) составляет от 0,2% до 1% сухой массы. Если же в сухой массе действующего вещества больше, то закон определяет растение, как "лекарственный каннабис с высоким содержанием ТГК". Промышленной коноплей считаются все растения, где содержание ТГК ниже 0,2% и ее предлагают вообще не считать наркотическим или психотропным веществом.

Оборот обоих типов лекарственного каннабиса будут контролировать с помощью уникального для каждой партии продукта кода — он будет внесен в публичный электронный реестр учета перемещения медканнабиса, продуктов его переработки или изготовленных из него лекарств. Продавать такие продукты будут исключительно по назначению врача, в соответствии с медпоказаниями в электронном рецепте.

Регулировать вопрос будет Кабинет министров, однако парламентарии предлагают создать и новую чиновничью конструкцию — уполномоченный орган в сфере обращения лекарственной конопли. В законопроекте говорится, что его функции также могут быть "распределены между несколькими органами исполнительной власти". Среди основных задач органа будут: лицензирование хоздеятельности по обороту лекарственной конопли; разработка требований и стандартов для этой сферы; контроль за соблюдением норм закона.

Если закон примут в нынешней редакции, будет над медканнабисов власть и у Национальной полиции, которая будет бесплатно выдавать разрешение на использование помещений для культивации или продажи медканнабиса. Отметим, что "полицейскую лицензию" выдадут только после проверки и предоставления ряда документов. Среди них: договор о предоставлении услуг по охране; документы, подтверждающие право собственности на объект; план-схема объектов, помещений или их комплекса, на территории которых планируется продавать или выращивать медканнабис.

План-схема должна обязательно содержать информацию о земельных участках и помещениях, с указанием их типов, границ, площадей и даже координат местоположения. Также необходимо будет указать места прохода на территорию. Если же Нацполиция отказывается выдать такое разрешение, то обжаловать это можно в административном порядке или суде.

Важно отметить, что за содержание ТГК в продукте юридические лица будут отвечать сами — законопроект требует, чтобы они заключали договор с испытательной лабораторией (или сами обеспечили в своей структуре ее создание), которая будет контролировать качество продукции и содержания в ней действующего вещества.

Использовать и хранить у себя медканнабис могут также выезжающие или въезжающие на территорию Украины пациенты, а также те, которые только пересекают страну. Для этого у них должен быть рецепт врача. При этом объем продукта не должен превышать указанную в рецепте норму, а отдельных разрешений для пересечения границы такому пациенту брать не нужно будет.

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Аргументируя необходимость принятия этой нормы, авторы упирают не только на ее медицинское значение. В пояснительной записке к проекту отмечается — по предварительным оценкам, экспортируя медицинский каннабис конопли и продукты из него, только Израиль получит около $33 млрд за следующие семь лет.

"Климатические условия Украины и почвы создают идеальные условия для выращивания конопли и, при разумном использовании такого потенциала, могут принести миллиарды долларов инвестиций в экономику, а также регулярные поступления в бюджет в виде налогов и сборов. Однако, на сегодняшний день украинские ученые даже не могут свободно исследовать каннабиноиды, поскольку все антагонисты ендоканабиноидной системы входят в список веществ, которые не могут быть использованы в научной деятельности; в Украине до сих пор существует необоснованная административная и уголовная ответственность за производство всех без исключения конопли", — говорится в документе.

Парламентский медкомитет 30 июня поддержал проект, однако потребовал уточнить некоторые его положения. Например, закрепить ответственность за нарушение прописанных норм и отсрочить вступление в силу закона на три месяца, чтобы Кабмин успел подготовить все подзаконные акты.

А вот у Главного научно-экспертного управления Верховной Рады оказалось множество замечаний к депутатской инициативе. Во-первых, там настаивают на необходимости создания эффективного механизма контроля за сферой оборота медканнабиса, поскольку потенциально она может быть связана с высоким уровнем коррупции.

Во-вторых, в ГНЭУ недовольны определением промышленной конопли. Там отметили, что сегодня такой считается растение, в котором содержание ТГК не превышает 0,08%. Парламентарии предлагают поднять этот уровень в 2,5 раза (до 2%) и это требует "более содержательного обоснования".

В-третьих, эксперты раскритиковали положения об испытательных лабораториях — они настаивают, что они должны быть подчинены "соответствующим органам исполнительной власти". Наконец, в пояснительной записке отмечается, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов. Однако по мнению ГНЭУ такие средства нужны будут для создания публичного электронного реестра.

Законопроект №5596 поддерживают профильные общественные организации, в частности Украинская ассоциация медицинского каннабиса. Однако еще три народных депутата из фракции "Слуга народа" (Андрей Холодов, Георгий Мазурашу и Богдан Торохтий) подали альтернативный проект. Ключевое его отличие касается категоризации. Если норма Стефанишиной разделяет каннабис по содержанию ТГК, то норм Холодова — по цели применения.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник такую поддержку этой темы в среде народных депутатов называет спекуляцией и объясняет двумя факторами. Первый — экономический.

"Это рынок. На пороге Украины уже стоит, как минимум несколько больших компаний, которые готовы работать на украинском рынке. И выращивать, и продавать. Это рынок емкостью в миллиарды долларов. И, конечно, есть лоббисты, которые эффективно продвигают эту тему", — говорит политолог.

Вторым фактором, по словам Бортника, является глобально-либеральная мода. Эксперт отмечает, что поддержка такой инициативы сродни поддержки вступлению в Европейский Союз или присоединению к НАТО, которая демонстрирует принадлежность человека "к определенному типу мышления и к определенному типу элит".

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко называет третий фактор — активная поддержка подобных прогрессивных инициатив может оказаться хорошим элементом PR-политики парламентариев. Таким образом, например, они могут привлечь голоса новых избирателей из молодежи. Но для этого законопроекту нужно найти поддержку в сессионном зале. Ольга Стефанишина обещает — он может быть рассмотрен еще до конца нынешней сессии. Правда, пока это сомнительно: у Верховной Рады до каникул осталась всего одна пленарная неделя, а чтобы успеть рассмотреть критически важные для монобольшинства проекты собираются внеочередные заседания.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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