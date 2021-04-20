Главное — свет и забота. Годовой оборот украинского рынка каннабиса превышает 1,3 млрд грн

Вместо дисклеймера. Наркотики вредят здоровью. Не употребляйте их. Еще добавим, что распространение наркотиков — противозаконно. Так тоже не делайте.

Но замалчивать тему рынка запрещенных веществ, как минимум, недальновидно. Особенно, если дело касается легких наркотиков. Об этом говорит и глобальный пересмотр отношения к каннабису, и неуклюжий реверанс Кабинета министров Украины в сторону медицинской марихуаны.

Хотя это история не о повороте правительства к легализации. Она о том, сколько денег может принести скрытый тенью и стигмой украинский рынок каннабиса.

Константину 42 года. Он живет в собственном доме под Киевом и уже шесть лет выращивает коноплю. Константин — гровер (имена всех героев изменены по их просьбе — Delo.ua). Сейчас мужчина собирает за сезон около 800 грамм шишек. Так называют соцветия растений, в которых больше всего тетрагидроканнабинола (ТГК) — действующего психоактивного вещества. 800 грамм — неплохой урожай.

Однако первые разы Константин, по его же словам, просто менял деньги на семена.

Проблемой оказалось заблуждение, что конопля похожа на неприхотливый суккулент — достаточно воды и свободного горшка на подоконнике. Из-за этого растения у большинства новичков: не всходят совсем, засыхают маленькими, ломаются раньше времени под весом соцветий или погибают от плесени и грибка.

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Гроверу пришлось остановиться, лезть читать форумы и узнавать, что не так. Почти все. Например, проращивая семена не надрезал у них кончики. Без этой процедуры высока вероятность, что растение не сможет проклюнуться через стенки семечки. Или не обрезал лишние листья у основания уже взрослого растения. Но настоящей катастрофой был свет.

Константин Гровер "Тогда было две длинные LED лампы. И еще одна обычная — бытовой теплый свет. И все это конструкция такая, как ящик. Корпус холодильника. Внутри слой пенифола. По бокам — дырки для вентиляторов. На вдув и выдув. Выглядело неплохо и мне казалось, у меня хороший свет. Потом удивлялся плохому урожаю, хотя всегда правильно поливал и удобрял. А вот со светом как-то не заморачивался. Кое-какие лампы повесил и все. Растение и растение, что ему будет"

Сейчас свет — львиная доля его бюджета. Сезон начинается с закупки семян, грунта, удобрений и ламп. Семена стоят примерно 600-900 гривен за двадцать штук. На грунт с самого начала нужно около 600-700 грн, а потом приходится докупать еще разные удобрения.

Вопрос освещения сложнее. У конопли два больших периода: во время вегетативного она растет и укрепляется, а во время цветения — образуются соцветия, активно вырабатывается ТГК. Для каждого периода нужен отдельный свет. Так, можно долго продолжать фазу роста, используя схему времени 18 на 6 часов и лампы с определенной длиной волны. Константин отмечает, что в его арсенале: лампы на COB-матрице, светодиодные лампы-биколоры, лампы бытового холодного и теплого света разной мощности, натриевая газоразрядная лампа.

"Выходит дешевле, если умеешь делать сам. Мне повезло, я инженер-электрик. Припаять к дросселю светодиод умею. Хороший ящик соорудить много ума тоже не нужно. Главное правильно к растению отнестись. Не легкомысленно. Мой первый шкаф был плохой. Вентиляция, свет, отражатели — все плохо. В новом у меня даже не пенофол стоит — я заменил его на майлар. Это дорогая запатентованная пленка. Я не отношусь к гровингу, что вот, вырастил наркотик. Это скорее большое хобби с приятным последствием", — резюмирует он.

Опытные гроверы измеряют эффективность урожая соотношением веса собранных шишек к мощности лампы. Превосходным считают результат в 2 грамма с ватта, а 2,5 — едва ли не теоретическим максимумом. Последний урожай Константина составил 763 грамма при 660 ваттах. Чуть больше единицы — средний показатель. Но гровер уверен, что при желании, может из той же мощности легко вытянуть 2 гр/ватт. Все, что нужно — посадить больше растений.

Сейчас он не выращивает больше четырех-пяти кустов за раз по двум причинам. Первая — время. Каждый день забота о зеленых питомцах отнимает 2-3 часа. Время уходит на проверку и запись показания датчиков (температура, влажность, pH-почвы), осмотр растений, полив, "небольшие эксперименты со светом". Имея полноценную работу, гровер не может уделять большему числу кустов необходимого времени.

Вторая — ограничения в законодательстве. У каннабиса отчасти парадоксальный правовой статус. Выращивая до десяти кустов конопли украинец рискует получить только административное наказание — штраф до 1700 грн. Если растений больше, судить будут уже по Уголовному кодексу — штраф до 8,5 тысяч грн и возможность получить ограничение свободы на срок до трех лет.

В чем парадокс? С девяти кустов можно собрать 1,5 кг шишек. Измельченные листья, которые традиционно продаются в качестве второсортного продукта, серьезные гроверы не учитывают и выбрасывают. Но 1,5 кг это много или мало? По словам Константина его урожая хватит на год: часть пойдет на масло (используется для выпечки), остальное он употребит более традиционным путем. Инженер-электрик объясняет, что курит периодически, но не часто. То есть, 1,5 кг хватит на два года для самого гровера. Или можно посчитать в деньгах. Последние 3-4 года стоимость грамма шишек в Киеве не меняется — ценник начинается с 250 грн. Потенциально это минимум 375 тысяч грн за урожай.

Однако, за распространение грозит уже другая статья. По ней заплатить придется 51 тысячу грн, а тюремный срок увеличится до 5 лет. И все же незаконны оборот растет. По данным Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины в 2019 году изъято 2,2 тонны каннабиса, а в 2020-м — 5,34 тонны. Считается, что одна тонна — примерно миллион доз. Годовой рост на 142%. Показатели гашиша (смола каннабиса) еще стремительнее — с 443 грамм в 2019-м до 3 кг в пандемийный год. Плюс 557%.

Но это объемы изъятого, а сколько каннабиса может оставаться вне поля зрения ДБН? Это пространство спекуляций, фейков, отрицания и подозрительной статистики. Например, последние месяцы циркулирует новость, что 30% мирового оборота наркотиков в Даркнете приходится на Восточную Европу. Из них 90% — на Россию и Украину. Первоисточник, правда, весьма сомнительный — некий доклад бывшего начальника российского бюро Интерпола, генерал-майора Владимира Овчинского.

Также есть неофициальные исследования энтузиастов украинского сегмента Hydra — самого популярного в мире даркнет-маркетплейса. По данным обзора "На чем сидит Киев?", в котором автор телеграмм-канала DrugStat анализирует количество отзывов на площадки маркетплейса, самым популярным в столице наркотиком остается каннабис.

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Наконец, нам удалось побеседовать с двумя молодыми людьми, которые продают шишки в Киеве. По их словам объемы продаж и цены на рынке могут отличаться, но примерно понятна структура его работы. Максим за неделю продает от 50 до 100 грамм шишек по 250 грн. Вадим — 100-150 грамм, с чуть более демократической ценой в 220-240 грн. В среднем за месяц у первого выходит 300 грамм с общей суммой 75 тысяч грн, у второго — 115 тысяч грн.

Закупочная цена шишек у гровера чаще всего составляет 100 грн за грамм, а при достаточно больших количествах снижается до 80 грн. И Максим, и Вадим объясняют — все закупаются у своих знакомых. Обычно у тех, кто выращивает и продает, по 5-6 закупчиков. Задействованные в этой цепочке гроверы работают кластерами примерно по десять человек и управляются условным менеджером. На основании этого можно подсчитать, сколько дают средние показатели — 10 гроверов, 5 закупщиков, 100 грамм в неделю каждый, 250 грн за грамм. Получается, ячейка генерирует около 65 млн грн в год.

Примечательно, что речь идет примерно о 260 кг в год. Отталкиваясь от объемов изъятого можно сказать, что для создания и дистрибуции 5,34 тонн 2020 года достаточно 20 таких ячеек. Выходит, что 20 ячеек за год могут сгенерировать минимум 1,3 млрд грн оборота. Конечно, цифра несравнима с показателями Canopy Growth Corp — крупнейшей в мире компании по выращиванию марихуаны (18 гектаров площадей, 3,5 тысячи сотрудников и примерная стоимость в $15 млрд). Но это уже почти весь годовой фонд оплаты труда Верховной Рады, закрепленный в госбюджете на 2021 год (1,37 млрд грн).

Это грубые цифры, но их достаточно, чтобы понять, какую прибыль может приносить сектор после легализации. Препятствует два фактора. Один из них — общественная стигма. Последние год соцопросы не рассматривают вопрос легализации каннабиса вне медицинского контекста. До того, как этот тренд набрал силу в Украине тема рекреационной марихуаны рассматривалась больше в юмористическом контексте. К тому же, вещество демонизируется на высшем уровне. В недавнем интервью министр внутренних дел Аресен Аваков отметил, что каннабис может быть "путем к более тяжелым наркотикам".

Второе препятствие — бюрократия. Даже после слома устоявшихся стереотипов придется провести большую законодательную работу по лицензированию деятельности. Как это произошло с рынком азартных игры. Здесь пока тоже у чиновников больше неаккуратных спекуляций. Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили в последнем интервью заявил — люди, которые курят каннабис, покупают его по 250-400 грн, а при легализации цена увеличится в десять раз. Трудно представить, что покупатель поддержит такое увеличения цены и есть подозрения, что для продавцов этом случае просто поменяется рабочая статья Уголовного кодекса.

Максим продавец "На мега-дорогие лицензии никто не готов. При нынешних затратах на производство, доставку и администрирование всего нельзя говорить о каких-то многомиллионных заработках. По крайней мере, не на нашем уровне и не на уровне грова. Но если лицензия будет стоить адекватных денег, то можно уже размышлять. Самым оптимальным вариантом на сегодня может считаться уровень 30 кустов на человека"

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Гровер Константин не понимает, зачем ему нужна лицензия, ведь шишки он не продает. Максимум — угощает печеньем родителей и друзей. Мужчина не видит смысла в очень большом количество растений и не беспокоится о грозящем административном наказании.

С другой стороны, нужно различать таких гроверов как Константин (растит in-door), и тех, кто растит "в открытом грунте". Вокруг последних много криминальных слухов и громких расследований об огромных конопляных полях по всей стране. Есть ли эти поля на самом деле или они растут под американскими биолабораториями — сказать сложно. Но вычеркивать этот вариант глупо. Однако у out-door совсем другая математика и с одного куста часто получается вдвое, а то и втрое меньше. Поэтому даже приблизительные подсчеты не способны охватить этот сектор рынка.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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