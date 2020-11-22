Конопляный магнат покупает фабрику органических конфет

Компания, которая занимается производством товаров для здоровья на основе конопли Vertical Wellness Inc, покупает калифорнийского производителя сладостей The Organic Candy Factory.

Как сообщает Reuters, в результате слияния на рынке появится компания-производитель пищевых продуктов с добавлением каннабиса стоимостью около $110 млн,.

В издании отмечают, на сегодняшний день компания не производит сладостей с добавлением каннабидиола. Однако, как отметил представитель Vertical Wellness, в скором времени это может стать ключевым источником дохода для объединенной компании.

По словам генерального директора Vertical Wellness Смоука Валлина, эта сделка является "идеальным переходом" для его компании к расширению производства жевательных конфет, которые стали одними из самых востребованных продуктов на рынке товаров с добавлением каннабидиола.

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Компания нацелена на продажи в размере более $22 млн в 2021 финансовом году и надеется более, а в 2022-м планирует утроить этот показатель и $78 млн.

Ранее сообщалось, что новозеландская компания по производству альтернативных белков Sustainable Foods планирует в 2021 году запустить свой аналог мяса на основе конопли.

Новый продукт будет производиться из местных сортов каннабиса и обрабатываться на частной гидроэлектростанции.

Напомним, более половины украинцев полностью или в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для облегчения боли у больных пациентов.