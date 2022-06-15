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Власти решили легализовать медицинский каннабис: как будут контролировать и продавать
Delo.ua изучили новую редакцию законопроекта о медканнабисе и рассказывают, чем он отличается от предыдущих вариантов.
Кабинет министров опубликовал на сайте Верховной Рады материалы к законопроекту о легализации медицинского каннабиса. За последний год это уже третья попытка легализовать медканабис — летом прошлого года большая группа народных депутатов уже подавала похожий законопроект, а Кабмин свою предыдущую версию представил в ноябре 2021-го.
К громкой теме Министерство здравоохранения вернулось из-за большого количества украинцев, которые в результате войны получили посттравматическое расстройство. Автор инициативы — министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко — ссылается на решение Международного комитета по контролю за наркотиками ООН от 2019 года об использовании конопли в медицинских и научно-исследовательских целях.
Он также говорит о позитивном опыте 56 стран, где медканнабис разрешен. Среди них — Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Первое отличие нового законопроекта — Кабмин оставляет за собой право определять граничный уровень содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в медканнабисе на основании решения Государственной службы по контролю за наркотиками.
Отметим, что тетрагидроканнабинол — действующее психоактивное вещество растения. Нардепы предлагали, например, лекарственным каннабисом считать растения с содержанием ТГК от 0,2% до 1% в сухой массе. Все, что выше этой отметки, значилось "лекарственным каннабисом с высоким содержанием ТГК", а все, что ниже, совсем не считалось наркотическим или психотропным веществом. Правительство же в прошлый раз границу установить на отметке в 0,2%.
В целом законопроект предполагает несколько ключевых изменений:
- создать условия для законного ограниченного обращения каннабиса, его смол, экстрактов и настоек для медицинских, промышленных и научных целей;
- разработать требования и особенности контролируемого оборота медканнабиса;
- решить вопросы по правилам организации оборота (включая операции по ввозу, вывозу, транспортировке, хранению и реализации);
- определить требования к предприятиям, которые могут учавствовать в обороте медканнабиса;
- внедрить возможность использования каннабиса и его производных в медицинских, научных и научно-исследовательских целях.
Определять содержание ТГК будут в государственных лабораториях. При этом для получения лицензии нужно будет указать точный список сортов растения, которые будут культивироваться, их характеристики, а также площади и адреса (географические координаты) помещений, где это все будет выращиваться.
Каждая партия будет промаркирована уникальным штрих-кодом и ее запись будет внесена в электронный реестр учета перемещения конопли. Отвечать за него будет Кабинет министров. При этом правила покупки семенного материала также будет устанавливать правительство.
Покупка каннабиса по медицинским показаниям возможна будет только по рецепту врача в электронной форме. Розничной продажей смогут заниматься аптечные заведения всех форм собственности при наличии у них лицензии. Порядок регистрации, учета и хранения, а также правила оформления электронных рецептов также определят в правительстве.
Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола).
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поприветствовал тогда это решение, отметим — "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен". Однако эксперты отметили, что это было лоббистское и популистское решение. Например, глава общественной организации "Украинская конопляная ассоциация" Александр Чижов подчеркнул, что "Набилон" стоит более 2 тысяч долларов (почти 56 тысяч грн), а "Набиксимолс" — 640 долларов (более 17 тысяч грн).
В июне того же года в парламент внесли два законопроекта о регулировании оборота растений конопли: основной №5596 касался оборота в медицинской, научной и научно-технической сферах, а альтернативный №5596-1 - в промышленных, медицинских и научных целях.
Однако профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования второй из них рекомендовал отклонить, и Рада его даже не рассматривала. Основной проект закона (при 82 соавторах) набрал при голосовании 13 июля всего 184 голоса. Депутатам также не хватило голосов и для отправки его на повторное первое чтение. В конце концов документ был отправлен на доработку, но в итоге так и не был принят. Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроект.