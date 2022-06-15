Власти решили легализовать медицинский каннабис: как будут контролировать и продавать

Delo.ua изучили новую редакцию законопроекта о медканнабисе и рассказывают, чем он отличается от предыдущих вариантов.

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Кабинет министров опубликовал на сайте Верховной Рады материалы к законопроекту о легализации медицинского каннабиса. За последний год это уже третья попытка легализовать медканабис — летом прошлого года большая группа народных депутатов уже подавала похожий законопроект, а Кабмин свою предыдущую версию представил в ноябре 2021-го.



К громкой теме Министерство здравоохранения вернулось из-за большого количества украинцев, которые в результате войны получили посттравматическое расстройство. Автор инициативы — министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко — ссылается на решение Международного комитета по контролю за наркотиками ООН от 2019 года об использовании конопли в медицинских и научно-исследовательских целях.

Он также говорит о позитивном опыте 56 стран, где медканнабис разрешен. Среди них — Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

Первое отличие нового законопроекта — Кабмин оставляет за собой право определять граничный уровень содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в медканнабисе на основании решения Государственной службы по контролю за наркотиками.

Отметим, что тетрагидроканнабинол — действующее психоактивное вещество растения. Нардепы предлагали, например, лекарственным каннабисом считать растения с содержанием ТГК от 0,2% до 1% в сухой массе. Все, что выше этой отметки, значилось "лекарственным каннабисом с высоким содержанием ТГК", а все, что ниже, совсем не считалось наркотическим или психотропным веществом. Правительство же в прошлый раз границу установить на отметке в 0,2%.

В целом законопроект предполагает несколько ключевых изменений:

создать условия для законного ограниченного обращения каннабиса, его смол, экстрактов и настоек для медицинских, промышленных и научных целей;

создать условия для законного ограниченного обращения каннабиса, его смол, экстрактов и настоек для медицинских, промышленных и научных целей; разработать требования и особенности контролируемого оборота медканнабиса;

разработать требования и особенности контролируемого оборота медканнабиса; решить вопросы по правилам организации оборота (включая операции по ввозу, вывозу, транспортировке, хранению и реализации);

решить вопросы по правилам организации оборота (включая операции по ввозу, вывозу, транспортировке, хранению и реализации); определить требования к предприятиям, которые могут учавствовать в обороте медканнабиса;

определить требования к предприятиям, которые могут учавствовать в обороте медканнабиса; внедрить возможность использования каннабиса и его производных в медицинских, научных и научно-исследовательских целях.

Определять содержание ТГК будут в государственных лабораториях. При этом для получения лицензии нужно будет указать точный список сортов растения, которые будут культивироваться, их характеристики, а также площади и адреса (географические координаты) помещений, где это все будет выращиваться.

Каждая партия будет промаркирована уникальным штрих-кодом и ее запись будет внесена в электронный реестр учета перемещения конопли. Отвечать за него будет Кабинет министров. При этом правила покупки семенного материала также будет устанавливать правительство .

Покупка каннабиса по медицинским показаниям возможна будет только по рецепту врача в электронной форме. Розничной продажей смогут заниматься аптечные заведения всех форм собственности при наличии у них лицензии. Порядок регистрации, учета и хранения, а также правила оформления электронных рецептов также определят в правительстве.

Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола).

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поприветствовал тогда это решение, отметим — "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен". Однако эксперты отметили, что это было лоббистское и популистское решение. Например, глава общественной организации "Украинская конопляная ассоциация" Александр Чижов подчеркнул, что "Набилон" стоит более 2 тысяч долларов (почти 56 тысяч грн), а "Набиксимолс" — 640 долларов (более 17 тысяч грн).

В июне того же года в парламент внесли два законопроекта о регулировании оборота растений конопли: основной №5596 касался оборота в медицинской, научной и научно-технической сферах, а альтернативный №5596-1 - в промышленных, медицинских и научных целях.

Однако профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования второй из них рекомендовал отклонить, и Рада его даже не рассматривала. Основной проект закона (при 82 соавторах) набрал при голосовании 13 июля всего 184 голоса. Депутатам также не хватило голосов и для отправки его на повторное первое чтение. В конце концов документ был отправлен на доработку, но в итоге так и не был принят. Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроект.