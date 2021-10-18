Кабмин легализовал медканнабис полгода назад. Почему до сих пор нет результатов?

Кабинет министров Украины легализовал медицинский каннабис полгода назад, но разрешенных правительством препаратов в Украине до сих пор нет. Ситуация сложилась парадоксальная: несмотря на объективную необходимость подобных лекарств и серьезную поддержку со стороны общества, политические генералы из команды президента Владимира Зеленского или неумело хитрят, или явно выступают против легализации.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор узнал в Министерстве здравоохранения, подавались ли документы для регистрации таких лекарств и выяснил, почему в этой теме власти не идут дальше заигрываний с электоратом.

Печальная судьба "Дронабинола" на новый лад

Доступ к наркотикам и психотропным веществам в Украине регулируется отдельным постановлением Кабмина, которое разделяет препараты: одни находятся в таблице полного запрета, другие — в таблице ограниченного оборота. В начале апреля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль подписал постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", пополнив второй список двумя лекарствам на основе каннабиса — "Набилоном" и "Набиксимолсом".

Справка: "Набилон" — это синтетическое вещество, имитирующее действие двух основных веществ каннабиса — тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД). Препарат используют, чтобы снимать ряд симптомов после химиотерапии при онкологических заболеваниях (тошнота, приступы рвоты). "Набиксимолс" используют для снятия спазмов и облегчения болей при рассеянном склерозе. Он, в свою очередь, является средством растительного происхождения и состоит непосредственно из ТГК и КБД.

Нормативные подвижки оперативно поприветствовал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подчеркнув — тема легализации каннабиса для медицинских целей закрыта. "Респект Кабинету министров", — добавил народный депутат.

Однако эксперты, которые серьезно занимаются этой темой, обратили внимание, что инициатива правительства спорная и называть произошедшее легализацией медканнабиса не стоит. Во-первых, нужно обратить внимание на цену. Стоимость "Набилона" составляет больше $2000 за пятьдесят капсул, а "Набиксимолса" (он продается под брендом Sativex) — от $640 до $900 в зависимости от дозировки. При этом глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий утверждал, что стоимость аналогичных препаратов, произведенных в Украине, может составлять $10-12.

"Набиксимолс" попал еще и в правовую коллизию. Он хоть и внесен в таблицу №2, является все же стандартизированным экстрактом каннабиса, который в Украине остается под полным запретом. Даже больше — тетрагидроканнабинол в его составе также запрещен к обороту в нашей стране. Но формально решение было принято и Кабинет министров смог поставить себе галочку за очередное достижение.

Государственная регистрация лекарств в Украине сегодня регулируется другим постановлением правительства, где подробно описано, какие документы необходимо подавать, кто проводит проверку нового препарата и сколько это все должно занимать времени. К примеру, срок экспертизы регистрационных материалов не должен превышать 30 рабочих дней, а в целом для регистрации уже существующего на рынке препарата шести месяцев достаточно. Поэтому корреспонденты Delo.ua обратились с официальным запросом в Министерство здравоохранения Украины, чтобы узнать, поступали к чиновникам заявки на регистрацию "Набилона" и "Набиксимолса" или нет.

Оказалось, что ни заявок, ни регистрационных форм и материалов о государственной регистрации Минздрав за это время не получал. А значит новые препараты в таблице №2 рискуют повторить судьбу "Дронабинола". Это еще одно лекарство на основе синтетического ТГК, которое уже давно легализовано. Но, как нам отметили в Минздраве, и по нему заявок до сих пор не было.

Опрос Зеленского и путь бедной страны

По информации Офиса резидента Украины, в лекарствах на основе медицинского каннабиса нуждаются около двух миллионов украинцев. Глава благотворительной организации "100% Жизни" Дмитрий Шерембей называет цифру в 2,5 млн человек. Речь идет о пациентах с эпилепсией, раком, рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера, ВИЧ-инфекцией и посттравматическим расстройством. Тем логичнее смотрелась заинтересованность президента, который сделал легализацию медицинского каннабиса одним из своих приоритетов.

Например, в день местных выборов 25 октября 2020 года состоялся всенародный опрос Владимира Зеленского, в котором гарант предложил украинцам ответить на пять вопросов. Была в этом пуле и тема медканнабиса. До сих пор сложно говорить о достоверности результатов, но Офис президента прошлой осенью отчитался — легализацию поддержали 64,88%.

Через две недели после этого глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия публично заявил — в Верховной Раде уже готовят законопроект о медицинском каннабисе. Правда, месяц спустя он поменял мнение. В конце 2020-го нардеп предположил, что вопрос легализации медицинского каннабиса можно решить без соответствующего закона, отделавшись нормативными актами Кабмина.

"Существует так называемый красный рецепт. Все опиаты, например, идут по красному рецепту. Можно просто добавить в этот список все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями", — подчеркнул депутат.

Заявление Арахамии прозвучало в унисон со словами Гетманцева, который прямо заявил: то, что для благополучной и богатой страны — благо, для самой бедной страны Европы приведет к еще большему обеднению и нищете.

"Путь развития нашей страны — в каждодневном упорном труде, направленном на построение и воссоздание промышленности, создающей высокую добавленную стоимость. В выводе экономики из тени и создании равных правил для всех. А ставка на сырье, даже если это сырье содержит наркотики, ни до чего хорошего бедные страны еще не доводила. Понимаю лоббистов. Речь идет о колоссальных деньгах. Но нет. Это как раз тот случай, когда "не на часі", — отрезал он в прошлом декабре.

Как мы уже писали выше, Гетманцев был первым, кто поприветствовал "легализацию" от Кабинета министров и активно высказывался против законопроекта №5596, за который народные депутаты голосовали в июле. Именно с этой инициативой был связан очередной виток политической спекуляции провластной команды.

Путин, Ленин, Сталин, Разумков

Основным автором проекта №5596 значилась народный депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина. Однако подписи под ним поставили больше восьмидесяти парламентариев — 20% всего состава Верховной Рады. Инициатива объединила оппозиционные фракции с монобольшинством. Поддержали документ и в Министерстве здравоохранения, отметив, что медицинская марихуана эффективна при лечении более чем 50 патологических состояний.

"Легализация каннабиса в медицинских целях — это прежде всего медицинский вопрос, а не политический. На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", — отметил замминистра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Непосредственно перед самим голосованием звучали не менее воодушевляющие слова. Например, Радуцкий (он значился одним из авторов) утверждал — законопроект обязательно необходимо принять в первом чтении и уже ко второму избавляться от острых углов.

Наступил день голосования, 13 июля, и... всего 184 "За" при 226 необходимых. Фракция "Слуга народа" дала 152 голоса, а сам Михаил Радуцкий не голосовал. Решение это он объяснил максимально странно — нардеп якобы вынул карточку, потому что ему было противно находиться в одном зале с последователями Путина, Ленина и Сталина. Так он назвал коллег по фракции, выступивших против легализации.

Провал докатился и до Владимира Зеленского, который спросил у депутатов из "Слуги народа", почему они не приняли закон. В ответ те свалили вину на тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова — он якобы не дал сигнала поддержать законопроект. Сам Разумков позже объяснил, что закон был не о больных людях, а о деньгах и бизнесе. И голосовать за такие инициативы "сегодня не стоит".

Два грамма — собакам, ноль — пациентам и ученым

Представитель Межведомственной группы по вопросам усовершенствования нормативно-правовых актов в сфере оборота наркотических средств и глава общественной организации "Украинская конопляная организация" Александр Чижов напоминает, что 2 декабря 2020 года в ООН состоялось голосование по каннабису. Его исключили из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, куда входят вещества, подлежащие строжайшему контролю. Решение украинского Кабмина он называет непонятным и уверен — де-факто ничего не легализовано и 99% пациентов не смогут получить доступ к этим препаратам.

"Во-первых, препаратов этих нет. Во-вторых, пациенты не могут их позволить себе купить, даже если бы они были в свободном доступе. Платить такие деньги могут себе позволить только те, кто принимает такие законы. И получается, что на мировом уровне и украинский народ высказался "За", а де-юре власть ничего не сделала", — объяснил нам Чижов.

В "Украинской конопляной ассоциации" говорят, что каннабис нужно полностью убрать их украинского списка №1 и для этого есть несколько путей. Один из них — закон, который вносит изменения в другие нормативные акты и кодексы. Второй — путь ООН по исключению вещества из списка. Именно его поддерживают в общественной организации.

При этом Чижов настаивает — необходимо утвердить еще и порядок оборота вещества, чтобы четко определить, кто, каким образом, по какой цене выдает лицензию на продажу каннабиса, где он будет продаваться и кто из врачей будет выписывать соответствующее направление. Эксперт обращает внимание, что такого порядка в стране нет больше 15 лет. Есть только порядок закупки каннабиса для тренировки служебных собак, по которому в год закупается примерно 2-4 грамма вещества. А вот у научных учреждений, пациентов, исследовательских институтов возможности официально изучать каннабиноиды и их свойства сегодня нет.

"Почему они вставляют палки в колеса? Есть множество лоббистов других бизнес-кругов и структур. Те же производители табака и алкоголя, которые могут думать, что это повредить их бизнесу или повлияет на доходы. Также есть много компаний, которые хотят только завозить в Украину готовые продукты, а не производить их здесь. Мы выступаем за то, чтобы в Украине было налажено собственное производство и чтобы у нас был замкнутый цикл. Но фактически выходит, что сейчас люди вынуждены закупать очень дорогие лекарства за границей", — резюмирует эксперт.

Тот факт, что апрельское решение Кабинета министров больше похоже на "мыльный пузырь", косвенно признают и в команде президента. После провала законопроекта №5596 в зале парламента Арахамия подчеркнул — новая редакция этой инициативы может появиться уже осенью. Однако уже середина октября, народные депутаты поменяли спикера, активно работают над Госбюджетом-2022, готовятся к маршр-броску по тысячам правок к законопроекту №5600 и о легализации каннабиса для лечения даже не думают.

Возможно, правящей команде этого уже и не нужно — формальное решение принято, политические дивиденды на громкой теме собраны, градус дискуссии вокруг легализации снижен. А потребностями пациентов может озаботиться и оппозиция. Или следующий созыв Верховной Рады.

Илья Требор, специально для Delo.ua