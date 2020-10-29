Опрос "от Зеленского": как он повлиял на местные выборы и что пошло не так

25 октября в Украине состоялись не только местные выборы, но и опрос общественного мнения, инициированный президентом Владимиром Зеленским. По словам гаранта, сделано это было для того, чтобы понимать настроения украинцев. Однако независимые наблюдатели за избирательным процессом отмечают: Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" с помощью опроса. Более того, они зафиксировали ряд нарушений избирательного законодательства интервьюерами, проводящими опрос, их неподготовленность и конфликты с избирателями. Все это, по мнению экспертов, означает, что о какой-либо репрезентативности опроса говорить нельзя, как и о том, что его проведение в день выборов пошло на пользу результатам пропрезидентской политсилы.

Delo.ua разбиралось, стоит ли воспринимать "5 вопросов от президента" как политическую технологию и повлияло ли проведение этого опроса именно в день местных выборов на результаты голосования.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как все было устроено?

Инициатором проведения опроса выступил президент Владимир Зеленский, но оплатила его реализацию партия "Слуга народа". При этом, сумму потраченных на него денег в политсиле до сих пор не озвучили. Как заявил глава партии Александр Корниенко, фактически опрос будет оплачен позже и за счет спонсорской помощи доноров партии, "которых много". Что же касается непосредственного исполнителя задумки президента, то им стала компания "Зе Медиа", работавшая со "Слугой" и на парламентских выборах.

Сам опрос проводился на выходе из избирательных участков и был добровольным: интервьюеры предлагали ответить на 5 вопросов только тем, кто проявлял инициативу сам. При этом, опрос был анонимным, а для участия в нем не требовались никакие документы. Как проверил корреспондент Delo.ua, на практике это означало, что никто его проведение особо не контролировал. В том числе и количество заполненных одним человеком анкет.

Вопросы, на которые предлагал ответить президент Зеленский, были сформулированы так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжело больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Финальные результаты опроса пока не обнародованы. Но, как сообщили в "Слуге народа", по результатам обработки 74% анкет, украинцы ответили "да" на все вопросы. При этом, в отношении поддержки создания свободной экономической зоны на Донбассе большинство было относительным— 46,7% против 46,48% не поддерживающих данную инициативу.

Инфографика: пресс-служба "Слуги народа"

Других пояснений относительно результатов опроса, в частности, по поводу пропущенных вопросов или испорченных анкет, в политсиле пока не дали. Тем не менее, еще перед выборами президент Зеленский отмечал — юридических последствий в виде принятия парламентом той или иной законодательной инициативы опрос иметь не будет.

Что пошло не так?

По мнению независимых наблюдателей, серьезными проблемами с опросом "от президента" в день выборов стало то, что он повысил конфликтность обстановки поблизости избирательных участков, а интервьюеры неоднократно нарушали избирательное законодательство.

"В первую очередь, мы отмечали случаи, когда опрос проводился непосредственно в помещениях избирательных участков, а это грубое нарушение избирательного законодательства. Мы зафиксировали шесть таких примеров. Также мы отмечали значительное количество конфликтов вокруг проведения опроса. Вполне естественно, что за неделю нельзя было обеспечить профессиональный состав интервьюеров, провести для них обучение. И мы наблюдали, что часто интервьюеры на свое усмотрение объясняли избирателям суть вопросов. Отдельные избиратели, наблюдатели считают, что в этом могут быть проявления избирательной агитации. Был ряд сообщений об этом в Национальную полицию", — говорит глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Кроме того, сам опрос на большинстве избирательных участков начался в 10.00. То есть он не затронул тех избирателей, которые успели проголосовать с 8.00 — традиционно в утренние часы голосуют избиратели старшей возрастной группы, объясняет эксперт.

"Нельзя говорить о какой-либо репрезентативности этого опроса, поскольку, в отличие от социологических опросов или экзитполов, это все же был любительских формат, непрофессиональный, не отражающий позицию граждан Украины. По моему мнению, ни в коем случае нельзя использовать этот опрос при разработке государственной политики", — отмечает Кошель.

Так было ли влияние?

По мнению Кошеля, главным и наиболее серьезным влиянием опроса "от Зеленского" стало то, что он существенно изменил характер последней недели избирательной кампании. И не в лучшую сторону. Так, информационные акценты были перенесены с программ, стратегий кандидатов или партий, биографических данных претендентов на посты и мандаты — то есть того, что позволило бы избирателям голосовать осознанно — на опрос. И, по мнению КИУ, это существенно повлияло на качество избирательной кампании.

Как отмечает аналитик общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев, проведение опроса стоит расценивать как политическую технологию, направленную, в первую очередь, на мобилизацию и привлечение лояльного к президенту и его политсиле электората на избирательные участки. При этом, как отмечает Алексей Кошель, говорить о влиянии инициативы президента на результаты выборов можно только теоретически. Но очевидно, что задачей его проведения было увеличить активность президента, сделать его одним из главных действующих лиц в информационном поле и автоматически привлечь внимание к провластной партии "Слуга народа".

"Очевидно, что такие задачи были поставлены. Более того, хочу напомнить, что во время избирательной кампании президент постоянно агитировал за "Слугу народа", был ряд фактов непрямой агитации: использование избирательной символики партии во время региональных туров президента, выдвижение кандидатов проходило в его присутствии и так далее. Был ряд проявлений использования административного ресурса. И это продолжилось президентским опросом", — говорит эксперт.

Более того, Кошель подчеркивает: если сравнить избирательные борды кандидатов от "Слуги народа", Зеленского во время прошлогодней президентской кампании и стилистику опроса, то можно увидеть много схожих элементов. По мнению главы КИУ, это могло частично подталкивать избирателей к мысли о "Слуге народа", напоминать о ней. По словам эксперта, такие вещи — это манипуляция, как, например, реклама в "день тишины" или в день голосования. Однако, как политическая технология опрос не сработал, а его политическое влияние на избирательный процесс было минимальным.

"У нас есть все основания говорить, что этот опрос был похож на политическую технологию. Как политическая технология он полностью провалился. Более того, я думаю, что для партии "Слуга народа" и для самого президента этот опрос сыграл даже не в 0, а в небольшой "-", — говорит Кошель.

В частности, наблюдатели фиксировали не только конфликты вокруг него, но и порчу опросников, оскорбительные надписи в них, а возмущенные избиратели выражали агрессию в отношении интервьюеров. Все эти факты — проявление негативного фидбэка. Более эффективным было бы общаться с избирателями, предлагать им программу, а не использовать форматы, которые похожи на коммерческую рекламу, говорит Кошель.

Сомнительным является и его результат в плане мобилизации лояльного электората, отмечает Клюжев. Так, опрос мог привлечь как сторонников президента и провластной партии, так и оппонентов.

"Я думаю, что некоторое влияние опрос мог иметь с точки зрения мобилизации лояльных к президенту и "Слуге народа" избирателей. Но есть большой вопрос: не превысил ли негатив от проведения этого опроса эффект от мобилизации, который мог быть среди сторонников этой политической силы. Нельзя исключать — и это должна проверить социология, — что опрос мог мобилизовать и часть противников президента и партии "Слуга народа". Пока для меня не очевидно, что как политическая технология он положительно повлиял на конечные результаты", — говорит эксперт.

Читайте также: На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины

Напомним, что Верховный суд Украины отказался признать незаконной агитацией всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября.