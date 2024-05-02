"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток на четверть: какие направления самые популярные

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Сколько пассажиров перевезла УЗ

Отмечается, что 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

"При этом 93% поездов Укрзализныци во внутреннем сообщении прибывали вовремя, а лидерами по уровню удовлетворенности пассажиров (90% NPS) остаются женские вагоны по всем направлениям курсирования", - отмечают в УЗ.

Какие направления пользуются наибольшим спросом

Как сообщают в "Укрзализныце, больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между:

Киевом и Львовом (412 тысяч),

Киевом и Днепром (255 тысяч),

Киевом и Харьковом (237 тысяч).

"А вот самая большая динамика – в сочетании польского Хелма со столицей, где мы перевезли на 74 тысячи пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году", – подчеркивают в УЗ.

Там добавляют, что 703 тысяч пассажиров воспользовались международными поездами по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.

В УЗ также напомнили, что железная дорога продолжает выполнять ежедневные эвакуационные рейсы из Сум, Запорожья, Херсона и Покровска, а также медицинские эвакуационные рейсы в сотрудничестве с Командованием Медицинских Сил.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.