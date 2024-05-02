"Укрзалізниця" збільшила пасажиропотік на чверть: які напрямки найпопулярніші

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Скільки пасажирів перевезла УЗ

Зазначається, що 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

"При цьому, 93% поїздів Укрзалізниці у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування", - зауважують в УЗ.

Які напрямки користуються найбільшим попитом

Як повідомляють в "Укрзалізниці, найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тисяч),

Києвом та Дніпром (255 тисяч),

Києвом та Харковом (237 тисяч).

"А от найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де ми перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік", - наголошують в УЗ.

Там додають, що 703 тисячі пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

В УЗ нагадали також, що залізниця продовжує виконувати щоденні евакуаційні рейси з Сум, Запоріжжя, Херсона та Покровська, а також медичні евакуаційні рейси у співпраці з Командуванням Медичних Сил.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.