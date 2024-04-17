"Укрзалізниця" закупить нові вагони, відремонтує старі та модернізує поїзди для дипломатів

АТ “Укрзалізниця” цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновлять також вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що компанія продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та приміських поїздів.

Так, цього року Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 для осіб з інвалідністю. Також компанія планує модернізувати 15 приміських поїздів.

Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників. Загалом від початку війни вже зроблено 64.

Парк дипломатичних вагонів

"Також оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів. Щодо останніх, то було прийнято прагматичне рішення не витрачатись на закупівлю нових вагонів, а зосередитись на модернізації на власних виробничих потужностях такого рухомого складу", - зауважують в УЗ.

Як наголошують в компанії, окрім покращення функціональності, задоволення вимог щодо зв’язку, безпеки та автономності, вагони після такого оновлення вже не мають атрибутів минулого, які б дисонували з обличчям сучасної України.

"Фокус – на мінімально достатньому функціоналі, практичності, можливості працювати та проводити перемовини безпосередньо на борту, автономності для того, щоб офіційні делегації могли не обмежуватись у візитах лише Києвом, а й бачити потреби у відновленні різних регіонів України", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що продовжить таке оновлення та забезпечення перевезень офіційних делегацій (безпекових, політичних, дипломатичних, бізнесових), щоб Україна попри війну підтримувала життєво необхідні контакти зі світом.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" перевезла близько 800 дипломатичних делегацій, які надали Україні сотні пакетів допомоги.

Тендери на нові вагони

У грудні "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року. З них 11 купейних та три СВ.

Згідно з проєктом, вагони будуть обладнані:

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

пеленальними столиками;

керованим освітленням;

розетками та USB-портами;

кавомашинами;

системами відеоспостереження.

Крім того, УЗ отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету. У рамках цього договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, девʼять плацкартних вагонів та три вагони, призначені для перевезення пасажирів із інвалідністю.