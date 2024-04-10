“Укрзалізниця” візьме в США $156 мільйонів кредиту на придбання ще 40 американських локомотивів

“Укрзалізниця” отримає кредитне фінансування на придбання 40 тепловозів виробництва американського концерну Wabtec. Кошти зголосився надати експортно-імпортний банк США (US EXIM Bank). Про домовленість повідомило українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що умови кредитування будуть озвучені пізніше. Утім, вже відомо, що сума позики становитиме 156,6 мільйона доларів.

Про те, що транзакція була схвалена ще 4 квітня 2024 року повідомила президент і голова правління US EXIM Bank Рета Джо Льюїс, передає ЦТС. Повне структурування проєкту та підписання угоди заплановано до кінця цього року, – йдеться в дописі Мінвідновлення.

Голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко наголосив, що угода з US EXIM Bank є останнім кроком до того, щоб завершити перемовини з виробником і перейти до підписання договору щодо передачі локомотивів.

“Зараз ми маємо 29 локомотивів (General Electric/Wabtec), які використовуються щоденно. Один з локомотивів був знищений у місті Мелітополь. Але він до останнього працював і здійснював перевезення. Тому додаткові 40 локомотивів, про які зараз йдеться, це більш ніж подвоєння потенціалу”, – розповів Лященко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що угода матиме позитивний вплив як на українську, так і на американську економіки.

“Ми багато працювали над реалізацією проєкту, понад рік. Зараз ми наблизились до результату. Ця угода відкриває двері для співпраці наших країн, особливо в сфері приватного бізнесу”, - заявила дипломатка.

Історія співпраці між УЗ та General Electric

Нагадаємо, у лютому 2018 року “Укрзалізниця” підписала пакет документів щодо довгострокового партнерства (на 15 років) з General Electric Тransportation (з 2019 року під контролем Wabtec). Договори передбачали модернізацію 75 локомотивів, постачання 225 нових локомотивів GE серії Evolution, а також модернізацію наявного рухомого складу та його довгострокове обслуговування.

Перший контракт передбачав постачання 30 вантажних тепловозів серії Evolution ТЕ33А. Перший локомотив прибув в Україну 10 вересня 2018 року.

У грудні 2019 року “Укрзалізниця” спільно з Міністерством інфраструктури підписали з американським концерном General Electric Transportation меморандум про закупівлю ще 40 тепловозів. Тодішній голова правління УЗ Євген Кравцов заявляв, що в 2019 році завдяки локомотивам вдалося заощадити на паливі близько 100 мільйонів гривень.

Нову партію локомотивів GE анонсував у січні 2020 року й президент України Володимир Зеленський. Втім, постачання так і не відбулося. А наприкінці жовтня 2020 року “Укрзалізниця” заявила, що не бачить потреби продовжувати закупівлю тепловозів General Electric.