Запуск потяга Київ – Берлін під питанням: у RegioJet назвали причини

Проєкт щодо створення пересадкового терміналу на станції Мостиська II, який би став передумовою для запуску потягу Київ – Берлін, наразі заморожений через відсутність будь-яких дій з боку "Укрзалізниці".

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Про це у інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна" розповів виконавчий директор RegioJet Якуб Свобода.

"Це дуже важливий проект, реалізація якого дасть нам змогу наблизити запуск сполучення Київ - Берлін, а також розширить можливість інших наших напрямків. Я б сказав, що наразі цей проект радше заморожений: у вересні минулого року ми скерували "Укрзалізниці" відповідні передпроєктні розрахунки й технічні рішення, але відтоді жодних дій не відбулося", - повідомив Свобода.

За його словами, компанія хотіла б повернутися до цього питання якнайшвидше. Більше того, RegioJet задекларував готовність до інвестування у цей проєкт, тобто - це кошти для української економіки, адже реалізовуватимуть його саме українські підрядники.

"Перевагою запропонованого нами проєкту є швидкість його реалізації. За правильної організації процесу проєктування і будівництво пасажирської інфраструктури триватиме чотири місяці. Тобто якщо ми отримаємо сприяння з боку наших партнерів з "Укрзалізниці", то уже в середині літа цього року наші поїзди зможуть доїхати до станціі Мостиська-2 і пасажири зможуть зручно та вигідно подорожувати як до Чеської Республіки, так і до Німеччини", - зауважив директор RegioJet.

Крім того, пересадковий термінал на станції Мостиська II зможе частково розвантажити вокзал у польському Перемишлі, наблизити запуск рейсу Київ – Берлін, а також розширити можливості для інших напрямків.

"Поточний маршрут (з пересадкою в Перемишлі – ІФ-У) не має достатньої спроможності для тієї кількості пасажирів, що користуються цією лінією. Отже Мостиська-II буде однозначно кращим варіантом, оскільки дасть змогу фактично подвоїти пропускну спроможність цього переходу", - додав Свобода.

Також директор RegioJet висловив очікування, що за умови співпраці з "Укрзалізницею", маршрут Київ – Берлін міг би бути вже запущений до кінця 2024 року.

Нагадаємо, будівництво ділянки євроколії "Мостиська – Скнилів" від держкордону з Польщею до Львова повинне стартувати у 2024 році. Колію будуть використовувати для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) домовилося з "Укрзалізницею" про допомогу в модернізації дільниці від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова (станція Скнилів), де планується побудувати колію стандартної європейської ширини 1435 мм.

Також додамо, що Україна повноцінно долучилася до програми ЄС "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility) - її реалізація сприятиме покращенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому. Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 мільярда євро.