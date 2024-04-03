Запуск поезда Киев – Берлин под вопросом: в RegioJet назвали причины

Проект по созданию пересадочного терминала на станции Мостиска II, который стал бы предпосылкой для запуска поезда Киев – Берлин, сейчас заморожен из-за отсутствия каких-либо действий со стороны "Укрзализныци".

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Об этом в интервью для "Интерфакс-Украина" рассказал исполнительный директор RegioJet Якуб Свобода.

"Это очень важный проект, реализация которого позволит нам приблизить запуск сообщения Киев - Берлин, а также расширит возможность других наших направлений. Я бы сказал, что сейчас этот проект скорее заморожен: в сентябре прошлого года мы направили "Укрзализныце" соответствующие предпроектные расчеты и технические решения, но с тех пор никаких действий не было", - сообщил Свобода.

По его словам, компания хотела бы вернуться к этому вопросу как можно скорее. Более того, RegioJet задекларировал готовность к инвестированию в этот проект, то есть это средства для украинской экономики, ведь будут реализовывать его именно украинские подрядчики.

"Преимуществом предлагаемого нами проекта является скорость его реализации. При правильной организации процесса проектирования и строительства пассажирской инфраструктуры продлится четыре месяца. То есть если мы получим содействие со стороны наших партнеров из "Укрзализныци", то уже в середине лета этого года наши поезда смогут доехать до станции Мостиска-2 и пассажиры смогут удобно и выгодно путешествовать как в Чешскую Республику, так и в Германию", - отметил директор RegioJet.

Кроме того, пересадочный терминал на станции Мостиска II сможет частично разгрузить вокзал в польском Перемышле, приблизить запуск рейса Киев – Берлин, а также расширить возможности для других направлений.

"Текущий маршрут (с пересадкой в Перемышле – ИФ-У) не имеет достаточной возможности для того количества пассажиров, пользующихся этой линией. Так что Мостиска-II будет однозначно лучшим вариантом, поскольку позволит фактически удвоить пропускную способность этого перехода", - добавил Свобода.

Также директор RegioJet выразил ожидание, что при сотрудничестве с "Укрзализныцей", маршрут Киев – Берлин мог бы быть уже запущен до конца 2024 года.

Напомним, строительство участка европути "Мостиска - Скнилов" от госграницы с Польшей до Львова должно стартовать в 2024 году. Колею будут использовать для грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и странами Евросоюза.

Агентство США по международному развитию (USAID) договорилось с "Укрзализныцей" о помощи в модернизации участка от станции Мостиска на границе с Польшей до Львова (станция Скнилов), где планируется построить путь стандартной европейской ширины 1435 мм.

Также добавим, что Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility) - ее реализация будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и экспорту из Украины в страны Европы в целом. Общий бюджет программы к 2027 году составляет около 21 миллиарда евро.