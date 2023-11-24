USAID поможет "Укрзализныце" в постройке линии Мостиска – Львов с европейской колеей

Агентство США по международному развитию (USAID) договорилось с "Укрзализныцей" о помощи в модернизации участка от станции Мостиска на границе с Польшей до Львова (станция Скнилов), где планируется построить пути стандартной европейской ширины 1435 мм.

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Как сообщают в УЗ и Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, агентство также будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему Трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T).

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали 24 ноября с участием министра Александра Кубракова и посла США Бриджит Бринк. От УЗ документ о намерениях подписали глава правления Евгений Лященко и член правления Вячеслав Еремин, от USAID — исполняющая обязанности директора миссии в Украине Энн Хоппер.

Впрочем, характер помощи от агентства в сообщениях не уточняется. Отмечено, что первым этапом проекта евроколеи Мостиска – Скнилов станет создание его технико-экономического обоснования.

"Одна из важных задач для увеличения экспортной способности - модернизация и замена путей, в случае необходимости - пострйка новых. Подписание меморандума с USAID окажет ощутимое влияние на восстановление украинской экономики и будет способствовать евроинтеграционным процессам в целом", - указал Кубраков.

По его словам, также важно, что эта железная дорога будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран ЕС. В Минвосстановления при этом добавляют, что дальнейший проект развития будет включать заведение европутей до Ужгорода, Ковеля и Черновцов, а на более позднем этапе – до Киева и даже на восток Украины.

Отмечается, что в целом с начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году USAID предоставило Украине помощь уже более чем на 21,7 миллиарда долларов, что делает агентство одним из крупнейших ее двусторонних доноров. Эти средства обеспечивают реализацию мер по поддержке развития экономики, демократии и госуправления, программ в сфере здравоохранения, а также оказание гуманитарной помощи.

В частности, "Укрзализныце" USAID ранее передало 105 дизель-генераторов, а также финансирует проект технической помощи американской девелоперской компании DAI Global в содействии украинскому зерновому экспорту в направлении Евросоюза.

Европути во Львовской области

Напомним также, что в этом году была возобновлена работа линии европейской ширины, заходящей из Польши во Львовскую область на другом направлении - в город Рава-Русская. В октябре было запущено комбинированное железнодорожное сообщение Варшава – Рава-Русская – Брюховичи (станция в поселке во Львовской общине).

Оно осуществляется польским поездом компании SKPL с пересадкой в приграничном городе на поезд УЗ. Отметим, что в ноябре этот поезд совершал также продленные рейсы до Черновцов через Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш и Стрый.

В сентябре Лященко уже заявлял, что "Укрзализныця" хочет развивать еще один маршрут, который должен пролегать по будущим европутям: Мостиска - Скнилов, что обеспечит превращение Львова в европейский железнодорожный хаб, хотя и без физического соединения этих линий.

"В этой конфигурации железнодорожный узел Львов уже можно рассматривать как отдельный проект, как хаб, который будет иметь соединение с европейскими коридорами. Завести новые пути 1435 мм на вокзал — это малореально. Поэтому будем подавать отдельный проект Львовского транспортного узла, на который будет сходиться большое количество европейских пассажирских маршрутов", - заявлял глава УЗ.

В свою очередь, пограничный железнодорожный переход "Мостиска ІІ – Медыка" планируется модернизировать за деньги программы ЕС "Механизм "Соединяя Европу". Украина к ней официально присоединилась лишь накануне - в результате ратификации соответствующего соглашения.