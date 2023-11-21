В следующем году "Укрзализныця" запустит 14 новых пассажирских маршрутов

"Укрзализныця" объявила о внедрении нового графика движения поездов на 2024 год, в рамках которого предусмотрено 14 новых рейсов, в том числе 11 внутренних и 3 международных сообщения. Кроме того, планируется улучшение 19 рейсов как в Украине, так и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Согласно сообщению, новый график движения разработан с учетом отзывов пассажиров. В частности, более 7000 пользователей мобильного приложения УЗ высказали свои предложения и нововведение сосредоточено на улучшении международных и горных маршрутов.

Акцент был сделан на совершенствовании международных и горных маршрутов, которые особенно популярны среди организованных групп детей на оздоровлении и военнослужащих в отпусках.

В новом графике поездов "Укрзализныця" сделает несколько улучшений в маршрутах и графиках движения, в частности, ежедневности определенных популярных поездов. К этой категории относятся такие успешные маршруты, как №5/6 Запорожья – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино, а также поезд Луцк – Ужгород, получивший новый номер 368/367.

Кроме того, маршрут поезда №357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, которая определяется как стартовая точка для популярных рейсов в горы.

На международном направлении "Укрзализныця" вводит новый поезд №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы. Также планируется развивать сообщение через Чоп с помощью новых рейсов Чоп - Вена и Чоп - Прага.

Что касается внутренних рейсов, то запланировано открытие таких маршрутов как: "Одесса - Запорожье", "Киев - Львов", "Ужгород - Черновцы", "Кременчуг - Черновцы", "Запорожье - Черновцы" и запуск поезда категории Интерсити по маршруту " Киев – Тернополь".

Также со следующего года УЗ запустит новые маршруты в Карпаты: "Сумы - Рахов", "Луцк - Рахов", "Киев - Мукачево" и "Кривой Рог - Ясиня".

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. По данному маршруту поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская. Позже "Укрзализныця" продлила этот маршрут до Черновцов.