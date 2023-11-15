"Укрзализныця" запустила женские купе уже на восьми направлениях

Начиная с 15 ноября восемь пассажирских поездов отправляются в свои рейсы, где представлены исключительно женские купе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Среди поездов, предоставляющих эту возможность Киев – Ужгород, Днепр – Трускавец, Киев – Кривой Рог, Харьков – Ясиня, Харьков – Ужгород, Киев – Ужгород, Запорожье – Ужгород и Одесса – Рахов.

Отмечается, что из-за ремонта пути на Закарпатье поезд "Одесса - Рахов" отправится в свой первый рейс с женскими купе 16 ноября, а отправление из Рахова состоится 17-го числа.

В "Укрзализныце" добавили, что пассажиры, выбирающие женские купе, отмечают самый высокий уровень удовлетворенности сервисом перевозки - показатель NPS составляет 83%. Самая высокая также и средняя населенность женских купе — на сегодняшний день это более 80%.

Напомним, 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог. Продажа билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении УЗ.

Ранее "Укрзализныця" рассматривала тест с введением женских купе. как один из элементов системного усиления безопасности в поездах, усиливая патрулирование рейсов военизированной охраной, а также продолжая программу оснащения вагонов камерами видеонаблюдения, сигнализацией на дверях купе и кнопками вызова проводника.