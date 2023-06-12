"Укрзализныця" запускает женские купе: как купить билеты

АО "Укрзализныця" в пилотном режиме открывает продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог. Продажа билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что "Укрзализныця" нашла быстрое технологическое решение для реализации женских купе, которое в дальнейшем будет дорабатываться.

Поезда с доступными для покупки женскими купе будут соответственно маркированы в приложении УЗ, которое необходимо обновить до свежей версии.

Посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет. Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, а количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Женские купе в этих поездах уже находятся в продаже на поездки от 30 июня.

“Переходим от хайпа к делу. Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений”, – отметил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Лященко.

Напомним, " Укрзализныця" рассматривает тест с введением женских купе как один из элементов системного усиления безопасности в поездах, усиливая патрулирование рейсов военизированной охраной, а также продолжая программу оснащения вагонов камерами видеонаблюдения, сигнализацией на дверях купе и кнопками вызова проводника.