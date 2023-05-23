ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом

"Укрзализныця", Интерсити, поезд
"Укрзализныця". Фото: Facebook компании

"Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Летом появятся два новых железнодорожных рейса:

  • поезд №40/39 "Запорожье – Солотвино", который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья – от Славско до Берегово;
  • поезд №148/147 "Киев – Одесса", который будет курсировать через Черкассы.
Фото 2 — "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом
Новые рейсы "Укрзализныци". Фото: пресс-служба компании

Еще два поезда изменят свой маршрут:

  • №13/14 "Киев – Солотвино" в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный);
  • №234/233 "Киев – Покровск – Львов" будет курсировать через Павлоград, благодаря чему жители города смогут добраться до столицы, а также Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова.
Фото 3 — "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом
Дополнительные сообщения в летнем графике. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

В то же время четырем поездам продлевают маршрут следования:

  • №43/44 "Стефанія-Експрес" сообщением "Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск" будет направляться в Черкассы;
  • №105/106 "Одесса – Киев – Одесса" будет опционально направляться в и из города Сумы;
  • №63/64 "Харьков – Киев – Харьков" опционально сможет курсировать в и со Львова;
  • №53/54 "Одесса – Днепр – Одесса" опционально сможет курсировать в и из Запорожья.
Фото 4 — "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом
Продленные маршруты "Укрзализныци". Фото: пресс-служба перевозчика

Кроме того, для более чем 35 поездам сокращают время в пути. В частности, речь идет о:

  • №3/4 "Запорожье – Ужгород";
  • №15/16 "Харьков – Ясиня";
  • №17/18 "Харьков – Ужгород";
  • №29/30 "Киев – Ужгород";
  • №749/750 "Киев – Чоп, Ужгород";
  • №779/780 "Киев – Сумы";
  • №790/789-792/791 "Киев – Кропивницкий / Кременчуг".
Автор:
Артем Ющенко