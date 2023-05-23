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"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом
"Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Летом появятся два новых железнодорожных рейса:
- поезд №40/39 "Запорожье – Солотвино", который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья – от Славско до Берегово;
- поезд №148/147 "Киев – Одесса", который будет курсировать через Черкассы.
Еще два поезда изменят свой маршрут:
- №13/14 "Киев – Солотвино" в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный);
- №234/233 "Киев – Покровск – Львов" будет курсировать через Павлоград, благодаря чему жители города смогут добраться до столицы, а также Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова.
В то же время четырем поездам продлевают маршрут следования:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- №43/44 "Стефанія-Експрес" сообщением "Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск" будет направляться в Черкассы;
- №105/106 "Одесса – Киев – Одесса" будет опционально направляться в и из города Сумы;
- №63/64 "Харьков – Киев – Харьков" опционально сможет курсировать в и со Львова;
- №53/54 "Одесса – Днепр – Одесса" опционально сможет курсировать в и из Запорожья.
Кроме того, для более чем 35 поездам сокращают время в пути. В частности, речь идет о:
- №3/4 "Запорожье – Ужгород";
- №15/16 "Харьков – Ясиня";
- №17/18 "Харьков – Ужгород";
- №29/30 "Киев – Ужгород";
- №749/750 "Киев – Чоп, Ужгород";
- №779/780 "Киев – Сумы";
- №790/789-792/791 "Киев – Кропивницкий / Кременчуг".