"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов: какие изменения будут летом

"Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Летом появятся два новых железнодорожных рейса:

поезд №40/39 "Запорожье – Солотвино", который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья – от Славско до Берегово;

поезд №148/147 "Киев – Одесса", который будет курсировать через Черкассы.

Новые рейсы "Укрзализныци". Фото: пресс-служба компании

Еще два поезда изменят свой маршрут:

№13/14 "Киев – Солотвино" в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный);

№234/233 "Киев – Покровск – Львов" будет курсировать через Павлоград, благодаря чему жители города смогут добраться до столицы, а также Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова.

Дополнительные сообщения в летнем графике. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

В то же время четырем поездам продлевают маршрут следования:

№43/44 "Стефанія-Експрес" сообщением "Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск" будет направляться в Черкассы;

№105/106 "Одесса – Киев – Одесса" будет опционально направляться в и из города Сумы;

№63/64 "Харьков – Киев – Харьков" опционально сможет курсировать в и со Львова;

№53/54 "Одесса – Днепр – Одесса" опционально сможет курсировать в и из Запорожья.

Продленные маршруты "Укрзализныци". Фото: пресс-служба перевозчика

Кроме того, для более чем 35 поездам сокращают время в пути. В частности, речь идет о: