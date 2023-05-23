"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку

"Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Влітку зʼявляться два нові залізничні рейси:

поїзд №40/39 "Запоріжжя – Солотвино", який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово;

поїзд №148/147 "Київ – Одеса", який курсуватиме через Черкаси.

Нові рейси "Укрзалізниці". Фото: пресслужба компанії

Ще два поїзди змінять свій маршрут:

№13/14 "Київ – Солотвино" в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний);

№234/233 "Київ – Покровськ – Львів" курсуватиме через Павлоград, завдяки чому жителі міста зможуть дістатися до столиці, а також Вінниці, Хмельницького, Тернополя й Львова.

Додаткові сполучення в літньому графіку. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"

Водночас чотирьом поїздам подовжують маршрут прямування:

№43/44 "Стефанія Експрес" сполученням "Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ" прямуватиме до Черкас;

№105/106 "Одеса – Київ – Одеса" опціонально прямуватиме до та з міста Суми;

№63/64 "Харків – Київ – Харків" опціонально зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 "Одеса – Дніпро – Одеса" опціонально зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Подовжені маршрути "Укрзалізниці". Фото: пресслужба перевізника

Крім того, для понад 35 поїздів скорочують час у дорозі. Зокрема, йдеться про: