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"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку
"Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023. Про це повідомила пресслужба перевізника.
Влітку зʼявляться два нові залізничні рейси:
- поїзд №40/39 "Запоріжжя – Солотвино", який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово;
- поїзд №148/147 "Київ – Одеса", який курсуватиме через Черкаси.
Ще два поїзди змінять свій маршрут:
- №13/14 "Київ – Солотвино" в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний);
- №234/233 "Київ – Покровськ – Львів" курсуватиме через Павлоград, завдяки чому жителі міста зможуть дістатися до столиці, а також Вінниці, Хмельницького, Тернополя й Львова.
Водночас чотирьом поїздам подовжують маршрут прямування:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- №43/44 "Стефанія Експрес" сполученням "Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ" прямуватиме до Черкас;
- №105/106 "Одеса – Київ – Одеса" опціонально прямуватиме до та з міста Суми;
- №63/64 "Харків – Київ – Харків" опціонально зможе курсувати до та зі Львова;
- №53/54 "Одеса – Дніпро – Одеса" опціонально зможе курсувати до та із Запоріжжя.
Крім того, для понад 35 поїздів скорочують час у дорозі. Зокрема, йдеться про:
- №3/4 "Запоріжжя – Ужгород";
- №15/16 "Харків – Ясіня";
- №17/18 "Харків – Ужгород";
- №29/30 "Київ – Ужгород";
- №749/750 "Київ – Чоп, Ужгород";
- №779/780 "Київ – Суми";
- №790/789-792/791 "Київ – Кропивницький / Кременчук".