ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку

"Укрзалізниця", Інтерсіті, поїзд
УУкрзалізниця". Фото: Facebook компанії

"Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Влітку зʼявляться два нові залізничні рейси:

  • поїзд №40/39 "Запоріжжя – Солотвино", який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово;
  • поїзд №148/147 "Київ – Одеса", який курсуватиме через Черкаси.
Фото 2 — "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку
Нові рейси "Укрзалізниці". Фото: пресслужба компанії

Ще два поїзди змінять свій маршрут:

  • №13/14 "Київ – Солотвино" в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний);
  • №234/233 "Київ – Покровськ – Львів" курсуватиме через Павлоград, завдяки чому жителі міста зможуть дістатися до столиці, а також Вінниці, Хмельницького, Тернополя й Львова. 
Фото 3 — "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку
Додаткові сполучення в літньому графіку. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"

Водночас чотирьом поїздам подовжують маршрут прямування:

  • №43/44 "Стефанія Експрес" сполученням "Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ" прямуватиме до Черкас;
  • №105/106 "Одеса – Київ – Одеса" опціонально прямуватиме до та з міста Суми;
  • №63/64 "Харків – Київ – Харків" опціонально зможе курсувати до та зі Львова;
  • №53/54 "Одеса – Дніпро – Одеса" опціонально зможе курсувати до та із Запоріжжя.
Фото 4 — "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів: які зміни будуть влітку
Подовжені маршрути "Укрзалізниці". Фото: пресслужба перевізника

Крім того, для понад 35 поїздів скорочують час у дорозі. Зокрема, йдеться про: 

  • №3/4 "Запоріжжя – Ужгород";
  • №15/16 "Харків – Ясіня";
  • №17/18 "Харків – Ужгород";
  • №29/30 "Київ – Ужгород";
  • №749/750 "Київ – Чоп, Ужгород";
  • №779/780 "Київ – Суми";
  • №790/789-792/791 "Київ – Кропивницький / Кременчук".
Автор:
Артем Ющенко