ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" планує запустити окремі купе для жінок

"Укрзалізниця" планує запустити окремі купе для жінок
Наразі всі нові та модернізовані вагони"Укрзалізниці" обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника

АТ "Укрзалізниця" активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

"Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе,"- зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, УЗ тестуватиме їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями прийме рішення щодо масштабування, яке буде залежати від реального попиту та відгуків.

Наразі  всі нові та модернізовані вагони "Укрзалізниці" — а це близько 15% вагонів у активному використанні — обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Нагадаємо, у 2010 році "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у квітні частка продажу залізничних квитків через застосунок "Укрзалізниці" вперше перевищила обсяги продажів у касах, досягнувши 22,8% від загальної кількості проданих квитків.

Автор:
Світлана Манько