"Укрзалізниця" планує запустити окремі купе для жінок

АТ "Укрзалізниця" активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

"Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе,"- зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, УЗ тестуватиме їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями прийме рішення щодо масштабування, яке буде залежати від реального попиту та відгуків.

Наразі всі нові та модернізовані вагони "Укрзалізниці" — а це близько 15% вагонів у активному використанні — обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Нагадаємо, у 2010 році "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у квітні частка продажу залізничних квитків через застосунок "Укрзалізниці" вперше перевищила обсяги продажів у касах, досягнувши 22,8% від загальної кількості проданих квитків.